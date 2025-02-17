Курское поле ротаций

В прошлом году в истории Курской области, как и в истории страны в целом, произошло небывалое событие — в регионе дважды за год сменился губернатор. Экстраординарная смена руководства проходила на фоне сложного военного положения региона: бывший первый заместитель губернатора Алексей Смирнов пришел на место Романа Старовойта в обстоятельствах неготовности защитных сооружений на границе с Украиной, а экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн стал врио губернатора, когда часть региона уже четыре месяца находилась под контролем всу.Эксперт объясняет, что вторжение иностранных войск, по сути, обеспечило смену руководства региона. При этом Александр Хинштейн за первые месяцы работы вывел коммуникативную работу на новый уровень, но чуда не совершил.

Роман Старовойт стал министром транспорта РФ в мае 2024 года

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Правительство Курской области начало лихорадить в средине мая прошлого года, когда Роман Старовойт перешел на должность министра транспорта РФ. Правда, тогда его уход не представлялся как шторм. Приграничные территории регулярно попадали под обстрелы и атаки дронов, а вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщали о планах вторгнуться в регион, но в целом ситуация выглядела стабильной. Господин Старовойт отработал к этому моменту почти целый срок, и в области ожидали, что он решит по поводу второго. С 2018 года глава региона традиционно не отвечал на прямой вопрос о своих планах.

Подводя итоги своей почти шестилетней работы после отставки, он отмечал, что в Курской области удалось выстроить «эффективную модель взаимодействия и обратной связи», а сам регион стал рекордсменом по многим направлениям.

Ожидаемо после повышения Романа Старовойта его пост в статусе врио занял его ближайший соратник Алексей Смирнов. Он занимал пост первого вице-губернатора и одновременно главы областного правительства. Решение о его назначении выглядело логично: господин Смирнов отработал фактически на втором месте в руководстве региона три года и был погружен во все вопросы, связанные с проведением специальной военной операции. Естественно, в качестве хорошо проверенного заместителя врио не стал резко менять команду и даже не зарегистрировал свой собственный Telegram-канал, просто переименовав канал Романа Старовойта.

Его заместитель Алексей Смирнов избрался губернатором в сентябре

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Через два месяца после смены руководства в Курскую область вторглись ВСУ. В регионе ввели режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба. 12 августа Алексей Смирнов рассказывал, что под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов, а приграничные районы покинули более 150 тыс. человек. Власти развернули в регионе несколько пунктов временного размещения и пообещали оказать помощь всем, кто потерял имущество в результате вторжения. Однако с первых дней жители жаловались на молчание властей о происходящем, несвоевременную эвакуацию и отсутствие выплат.

Вторжение ВСУ произошло за месяц до выборов губернатора. Напряженная обстановка в регионе вылилась в полное отсутствие агитации и многодневное голосование. Алексей Смирнов объявил, что вместо его плакатов появятся постеры с местными врачами, волонтерами и народными дружинниками. Такие же решения приняли и другие кандидаты на пост главы региона, которые отказались от теледебатов и все лето собирали гуманитарную помощь для переселенцев из приграничных регионов. В итоге господин Смирнов победил на выборах с результатом 65,28%, коммунист Алексей Бобовников набрал 13,53%, представитель ЛДПР Алексей Томанов — 11,81%, а кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) Геннадий Баев — 6,72%. После выборов губернатор поблагодарил жителей региона за единство, сплоченность и силу характера в условиях, когда в приграничных районах продолжаются ожесточенные бои.

Новый состав областного правительства сформировался ровно через месяц после выборов — но не полностью. В нем появилось шесть новых министерств. Одним из них стало министерство по восстановлению и развитию приграничья, остальные были созданы путем реорганизации комитетов и департаментов. Революционных кадровых перестановок господин Смирнов не провел. Ожидаемо пост его первого заместителя и одновременно председателя облправительства занял близкий ему Алексей Дедов. Неожиданными на этом фоне стали отставка ресурсного политика Виктора Карамышева и смена сенатора от исполнительной власти. Вместо Григория Рапоты Алексей Смирнов после выборов делегировал в Совет федерации командира добровольческой бригады имени князя Владимира полковника Алексея Кондратьева, который ранее представлял в верхней палате парламента Тамбовскую область.

Через два месяца после выборов в условиях, по сути, отсутствия кадровых перемен жители Курской области вновь решили продемонстрировать сплоченность.

В начале ноября беженцы из приграничных Большесолдатского и Суджанского районов начали собираться на Красной площади в Курске с жалобами на полное отсутствие информации от властей и невыдачу жилищных сертификатов на приобретение жилья взамен оставленного.

Власти реагировали на протесты вяло: к примеру, на первые собрания к людям вышел замминистра внутренней и молодежной политики Анатолий Дроган и предложил перейти в общественную приемную, чтобы составить коллективное обращение. Такое общение явно не устроило переселенцев, и протест не затух. Власти экстренно организовали несколько собраний с людьми с участием бывшего губернатора Романа Старовойта и зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Несмотря на увеличение интенсивности выдачи жилищных сертификатов после этих встреч властные решения все же скорее создали ощущение отсутствия контроля. Дело в том, что на собраниях губернатор Алексей Смирнов анонсировал отставки глав Суджанского и Кореневского районов Андрея Богачева и Марины Дегтяревой. Поводом стала их недостаточная работа с населением. И если в случае с господином Богачевым формальное увольнение действительно состоялось, то госпожа Дегтярева отказалась уходить с поста.

В итоге через две недели после анонса отставки главы района пост покинул Алексей Смирнов, проработавший лишь 207 дней. В обращении к жителям в начале декабря он сказал, что переходит «на новое место работы», но не уточнил, куда именно. Отставка мгновенно породила множество версий. Самой запомнившейся стало объяснение от предшественника Романа Старовойта, который констатировал, что в последнее время у господина Смирнова были «проблемы в коммуникации с людьми» и мерами поддержки пострадавших из-за вторжения.

Впрочем, у отставок обоих чиновников появились новые акценты, когда Генпрокуратура инициировала судебное разбирательство вокруг оборонительных сооружений на границе с Украиной.

В 2022 году Роман Старовойт утверждал, что они полностью возведены, но проверка надзорного ведомства показала, что строительство до сих пор не окончено. По версии следствия, занимавшиеся возведением представители местной власти и близкие к ним подрядчики похитили 3 млрд из примерно 19 млрд руб. федеральных денег. Как выяснилось из судебных документов, проверка началась задолго до ухода Романа Старовойта.

Курский политолог Владимир Слатинов считает, что вторжение ВСУ обусловило декабрьскую отставку Алексея Смирнова. «Переход Романа Старовойта в федеральную власть был стандартной ротацией после президентских выборов. Он подходил под смену возвращаемых в центр с повышением региональных губернаторов. Ситуация в регионе с учетом его прифронтового положения была своеобразной, и передача рычагов управления “варягу” в тот момент выглядела рискованно. К тому же тогда в нескольких регионах складывался тренд: после харизматичных представителей федерального центра территории возглавляли их местные преемники, которые работают до сих пор. Алексей Смирнов, я полагаю, работал бы до сих пор тоже, если бы не вторжение 6 августа».

По мнению эксперта, причиной отставки только что избравшегося господина Смирнова стали, во-первых, проблемы переселенцев из приграничных территорий. С ними местные власти не справились и с ресурсной точки зрения в силу многочисленности пострадавших, и с коммуникативной точки зрения и неумения главы региона общаться с людьми. «Во-вторых, история с фортификационными сооружениями на границе после вторжения дала дополнительный импульс для аудита происходящего. Ответственность за возможные злоупотребления приобрела другой масштаб и роковое значение для карьеры Смирнова»,— заключил эксперт.

Кризисное управление

В начале декабря Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области депутата Госдумы от «Единой России» Александра Хинштейна. На встрече с ним президент констатировал, что в регионе востребовано кризисное управление, а по мере освобождения там нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства и экономики в целом. «Самое главное — нужно организовать работу по оказанию помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем»,— отметил господин Путин. Александр Хинштейн выразил надежду, что справится с поставленными задачами, несмотря на отсутствие у него управленческого опыта, и заявил, что рассчитывает на поддержку жителей и командную работу чиновников.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сменил Алексея Смирнова в декабре

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С первого заседания правительства врио стал проявлять себя как резкий и прямолинейный руководитель. Он сразу же предложил подчиненным покинуть посты, если они чувствуют за собой какие-либо грехи, и анонсировал проверки деятельности предшественников со стороны надзорных органов. «Еще один главный принцип — не врать, быть честными с людьми. Ни в коем случае не заниматься имитацией деятельности. Мы работаем с вами не для галочки, мы работаем с вами для людей»,— пояснил господин Хинштейн. После этого он обязал членов правительства создать страницы в соцсети «ВКонтакте» и запретил удалять комментарии: «Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать».

После предложения врио о покаянии массового увольнения чиновников не последовало. Только через месяц посты покинули глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов и министр информации и общественных коммуникаций Ирина Толмачева.

Перед увольнением господин Горбунов попал под критику врио за то, что назвал на заседании правительства число сбитых украинских дронов, как делал это всегда. Госпожа Толмачева, в свою очередь, покинула пост в связи с переездом. Позже облправительство покинули курирующий промышленность и сельское хозяйство врио вице-губернатора Сергей Стародубцев (по состоянию здоровья) и первый замгубернатора Алексей Дедов. Последнего заменил первый заместитель главы Карелии — премьер-министр республиканского правительства Александр Чепик. Кроме того, из Белгородской области в курское правительство перешел курирующий строительство вице-губернатор Владимир Базаров. Александр Хинштейн отмечал сложную ситуацию в региональном стройкомплексе, а господин Базаров, по мнению наблюдателей, обладает набором уникальных компетенций по руководству отраслью в прифронтовом регионе. А курировать охрану памятников в статусе вице-губернатора будет глава ВООПИиК Артем Демидов.

Также стали появляться кадры из Самарской области, которую Александр Хинштейн представлял в Госдуме. Так, некогда замглавы самарского минстроя Анна Урусова стала первым заместителем курского министра строительства, а бывший депутат Олеся Дворцова— врио советника губернатора, курирующего осуществление контрольных функций.

Наиболее заметной отставкой стало увольнение не самого влиятельного министра Ирины Мусьял, которая отвечала за государственную охрану объектов культурного наследия. В конце января господин Хинштейн раскритиковал ее за то, что отпуск она решила провести за границей — в Индии. Он заявил, что чиновники формально не должны согласовывать свои поездки за рубеж, но сейчас регион существует «совершенно в других реалиях». В свою очередь, госпожа Мусьял объяснила, что согласовала свой отпуск с начальством, хотя отчитываться о посещенных местах не обязана «в соответствии с действующим законодательством». Ее дальнейшая судьба стала политической акцией: после заявления чиновницы врио опубликовал в своих соцсетях опрос на тему, должны ли сотрудники правительства уведомлять руководство о своих выездах за рубеж.

В Telegram-канале господина Хинштейна поддержали эту позицию 59,3 тыс. человек. После этого Александр Хинштейн инициировал внесение соответствующих нормативов в областное законодательство, а Ирина Мусьял покинула пост по собственному желанию.

Помимо кадровых перестановок Александр Хинштейн активно включился в работу с переселенцами. С приезда в регион он регулярно посещает пункты временного размещения и создал координационный совет по решению проблем жителей приграничных территорий. Одной из первых его инициатив стал законопроект, позволяющий переселенцам после реализации ими жилищного сертификата получить в безвозмездное пользование под ИЖС свой бывший участок. Сейчас при выдаче сертификата разрушенное жилье и участок отчуждаются в пользу государства. Кроме того, власти ускорили процесс выдачи самих жилищных сертификатов и приступили к оценке пострадавшего имущества. По данным на конец января, более 7,5 тыс. домов в приграничных районах внесены в реестр утраченных в боях с ВСУ.

Господин Хинштейн предложил решать проблемы переселенцев с помощью проекта развития коттеджных поселков в муниципалитетах. Вместе с госкорпорацией «Дом.РФ» он создал специальный штаб, который начал готовить земли для строительства.

На одном из заседаний координационного совета господин Хинштейн особо выделил проблему мародерства в приграничных районах. После обращений жителей в Курской области создали совместные патрули военной полиции и МВД, которые будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском, Большесолдатском районах, особенно в ночное время. Врио выразил надежду, что патрули снизят градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде.

Политолог Владимир Слатинов вспоминает, что назначение Александра Хинштейна было нестандартным решением: «В пожарном порядке необходимо было успокаивать людей. Новому руководителю требовались навыки публичного политика, который умеет коммуницировать и разговаривать. У Хинштейна эти навыки есть, хоть он и, на мой взгляд, не принадлежит к губернаторам “новой волны”. В его исполнении принципы открытости и транспарентности проявляются более жестко, я бы даже сказал, нарочито». Кроме того, по мнению эксперта, после вторжения и первых результатов аудита происходящего в регионе у Кремля исчезло доверие к местным элитам, и потребовался человек, который сможет привести их в чувство. Самарский опыт господина Хинштейна в этой части выглядел очень востребованно.

Владимир Слатинов по итогам первых двух месяцев работы Александра Хинштейна констатирует изменение качества работы региональной власти. «Врио перестроил коммуникацию: он встречается, выходит к людям, посещает ПВР. Также создан координационный совет, который перевел коммуникативную работу на регулярный формат. Но чудес он совершить не смог — в январе люди дважды собирались на площади перед правительством»,— сказал эксперт. Он признал, что часть проблем с помощью адекватной коммуникации действительно снимается, но не исключил новые всплески недовольства в регионе. «Хинштейн сейчас целиком поглощен ручным управлением. Он сам признавал, что оно самое эффективное, но неправильное. Создается впечатление, что у него есть риск утонуть в этом. Видимо, при участии федерального центра на помощь ему пришел Александр Чепик. В дальнейшем увидим, как у них в тандеме получится перестроить управленческий механизм»,— констатировал эксперт.

Сергей Толмачев