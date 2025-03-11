Полное замообеспечение

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов завершил формирование блока своих заместителей. Среди девяти вице-губернаторов появились всего двое новичков — бывший коллега главы региона по работе в Краснодаре Владислав Ставицкий и участник программы подготовки кадрового резерва в области науки и образования Николай Федосеенков. Эксперт считает, что кадровые решения нового главы региона мало чем отличаются от решений предыдущего, и указывает на небольшую ресурсную помощь со стороны федерального центра.

Теперь у врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова девять заместителей.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В понедельник, 10 марта, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов представил своего нового заместителя Николая Федосеенкова, который ранее руководил подведомственным Министерству науки и высшего образования РФ издательством «Наука» и прошел программу подготовки резерва в области науки и образования. В должности врио вице-губернатора он будет курировать министерства экономической и инвестиционной политики, имущественных отношений и госзаказа, а также управление организации проектной деятельности облправительства.

Таким образом он заменил бывшего заместителя главы региона Оксану Леонгард, которая покинула пост в январе этого года после почти двух с половиной лет работы.

«Считаю, что блок временно исполняющих обязанности моих заместителей на этом сформирован. Рассчитываю, что с таким составом удастся стабилизировать социально-экономическую ситуацию и дать новый импульс развитию региона»,— подытожил господин Первышов.

Заместители главы в течение двух месяцев будут оценивать руководителей подведомственных министерств и департаментов для внесения своих кадровых предложений.

Теперь у врио губернатора девять заместителей. Помимо Николая Федосеенкова ранее на пост врио вице-губернатора был назначен Владислав Ставицкий. Он в 2016–2020 годах работал замглавы Краснодара, который тогда возглавлял Евгений Первышов. Остальные заместители работали при предыдущем главе региона Максиме Егорове, покинувшем пост в ноябре прошлого года.

В связи с завершением формирования блока замов Евгений Первышов перераспределил между ними полномочия. Господину Федосеенкову также предстоит курировать министерства культуры и туризма, которые ранее координировала Евгения Михалина, работающая на посту вице-губернатора с 2022 года, а сейчас находящаяся в декретном отпуске. В ведение Владислава Ставицкого, помимо министерства градостроительства и архитектуры и министерства автомобильных дорог и транспорта, перешло также министерство государственного жилищного, строительного и технического контроля. Ранее эти ведомства курировал Евгений Зименко. Он работает вице-губернатором с осени 2022 года. В ведении господина Зименко, помимо министерств топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и региональной безопасности, теперь также будет министерство спорта, деятельность которого ранее координировала госпожа Михалина.

Как и ранее, на посту заместителя губернатора по промышленному блоку будет работать бывшая мэр Тамбова Наталия Макаревич, а на посту заместителя по социальному блоку — экс-глава Мичуринского района Галина Шеманаева. Сферу агропромышленного комплекса продолжит курировать министр сельского хозяйства Алена Сытова, а сферу бюджетных процессов — министр финансов Любовь Третьякова. Внутренней политикой будет заниматься Алексей Бибичев.

Помимо назначений новых вице-губернаторов Евгений Первышов ранее провел несколько ключевых кадровых изменений.

В ноябре он назначил бывшего коллегу по администрации Краснодара и участника специальной военной операции Валерия Карасева на пост врио руководителя аппарата правительства региона. До этого должность была вакантной. Кроме того, на прошлой неделе господин Первышов отстранил от работы министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову. Поводом для этого стали системные проблемы внутри министерства, в том числе при работе с главными врачами и с обеспечением льготников лекарствами.

Кадровые решения Евгения Первышова привлекают особый интерес политического и экспертного сообществ из-за того, что он является первым участником программы «Время героев» на губернаторской должности, напоминает политолог Владимир Слатинов.

«Мы видим, что с точки зрения формирования команды новое лицо с заявкой на представление целой когорты руководителей из бывших участников СВО мало чем отличается от прежнего руководителя-варяга. Кадровая история является четким индикатором того, что серьезной ресурсной помощи федерального центра у Евгения Первышова нет. Совершенно очевидно, что только Николай Федосеенков является федеральным “резервистом”, направленным в регион для усиления команды. По сути, мы видим историю, которая уже была: лицо новое, надежды и ожидания новые, но структура ресурсов и возможностей осталась прежней. И у самого врио губернатора нет возможности ее радикально переформатировать, и те, кто его привел в регион, не предприняли серьезных усилий для ее изменения»,— считает эксперт.

Сергей Толмачев