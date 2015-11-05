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Главные анонсы 19 июня
18/06
Журналисты назвали имена якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом военных
18/06
Венский арбитраж получил право администрировать споры в России
18/06
МВД обещает наказывать полицейских, подбрасывающих наркотики
18/06
Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира
03:27
Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом
02:59
В России членство в НКО могут запретить подозреваемым в финансировании терроризма
02:42
IAAF отказала 17 российским легкоатлетам в нейтральном статусе
02:17
Мишеля Платини освободили из-под стражи
01:59
Волкер заявил о неготовности России решать конфликт в Донбассе
01:49
США выделят Украине $250 млн на военные цели
01:29
В делегацию России в ПАСЕ могут войти Фетисов, Серова и Роднина
00:59
Роспотребнадзор одобрил передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность
00:31
США и Китай проведут очередной раунд торговых переговоров
18/06
Москва перейдет на раздельный сбор мусора до конца 2019 года
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Тема
(обновлено: 14.05.2019)
Парковки
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2
Водитель скорой помощи пострадал из-за мощей
Он пытается оспорить штраф за парковку, полученный во время дежурства на религиозном мероприятии
7
Дорогая моя парковка
Что изменилось после введения 380-рублевых тарифов в центре Москвы
3
Паркинг может повысить плату за ЖКХ
Необходимо ли приравнивать машино-места к жилой площади
1
Водителям раскрыли глаза на газоны
Столичные власти запустили онлайн-карту с местами, где нельзя парковаться
Платным парковкам в Москве нашли альтернативу
Будут ли автомобилистам выгодны места в аренду
Парковка особой важности
Фельдъегери не будут больше платить за паркинг
18
Фельдъегерям разрешат бесплатную парковку
Они получат такое право вслед за силовыми службами
5
Эвакуация устремилась вслед за парковкой
Чем можно объяснить повышение тарифа
31
За неоплаченную стоянку на платной парковке в Москве придется отдать 5 тыс. руб.
Мосгордума приняла закон о повышении штрафов
13
«Желтые жилеты» дошли до Сокольников
В Москве прошел митинг против роста тарифов на парковку
7
Дорогая моя парковка
В Москве вновь выросли тарифы и изменились правила паркинга
3
Бесплатная парковка станет минутным делом
Борьба с пробками в центре Москвы, как всегда, привела к подорожанию
22
Парковка в Москве подорожает до 380 руб. в час
Повышенные тарифы вводятся на некоторых улицах в центре города
6
Цена парковки не стоит на месте
Тарифы в Москве, скорее всего, повысятся
9
Загрузку улиц сбивают рублем
Оператор столичных парковок заявил о необходимости повышения тарифов в центре Москвы
4
Платная парковка пришла в Новокосино
Жители района пока не смогли отстоять свои интересы
19
Москвичи не находят себе машино-места
Жители периферии протестуют против платных парковок
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Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия