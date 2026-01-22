Мособлдума приняла в первом чтении проект о повышении штрафа для юрлиц за неоплату парковки

Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий штраф за неоплаченную парковку для юридических лиц с 2,5 тыс. до 15 тыс. руб.

Как поясняют авторы инициативы, действующая мера неэффективна и приводит к злоупотреблениям со стороны компаний, использующих места для несанкционированной торговли и разгрузки товара.

В поддержку поправок депутаты приводят опыт регионов — Москвы, Ставропольского края, Ленинградской области — где действует повышенный для юрлиц штраф.

По данным Мособлдумы, в 2025 году в Подмосковье было вынесено свыше 73,9 тыс. штрафных постановлений за неоплату платных парковок, из них свыше 10,5 тыс. — в отношении юридических лиц.