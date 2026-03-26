Оплату парковки оставят на потом

Премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу «проработать» до 1 июня предложения депутатов Госдумы закрепить в законодательстве возможность постоплаты парковок. Сегодня механизм оплаты регионы определяют самостоятельно. В ряде городов деньги надо вносить на счет заранее, где-то можно оплатить в течение одних-трех суток. Поводом для поручения стало обращение парламентариев к главе правительства во время его выступления в Госдуме. Эксперт говорит, что в регионах, где можно парковаться бесплатно 10–15 минут, необходимости в системе постоплаты нет.

Водители должны иметь право отложить оплату парковки на более поздний срок, считают в Госдуме и правительстве

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Водители должны иметь право отложить оплату парковки на более поздний срок, считают в Госдуме и правительстве

Правительство РФ опубликовало список поручений, который дал премьер Михаил Мишустин по итогам его выступления с докладом в Госдуме 25 февраля.

В списке фигурирует в том числе поручение Минтрансу до 1 июня «проработать» предложения депутатов о закреплении в законодательстве механизма постоплаты парковок.

Регионы сегодня сами определяют правила работы и оплаты уличного паркинга — соответствующие полномочия закреплены в федеральном законе «Об организации дорожного движения». К примеру, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге нужно сначала оплатить парковку, а потом ставить машину на машино-место. В ряде городов услугу можно оплачивать по факту завершенной стоянки: в Екатеринбурге и Краснодаре — до конца суток, в Анапе — в течение трех суток.

В конце 2025 года депутаты думской фракции «Новые люди» попросили Минтранс предоставить россиянам право оплачивать парковку в режиме постоплаты в течение пяти дней. Это, по их мнению, должно сократить число случайных штрафов и повысить собираемость оплаты. В Минтрансе ответили, что уже готовят поправки в закон «Об организации дорожного движения». Тема вновь обсуждалась во время выступления Михаила Мишустина в Госдуме. Лидер «Новых людей» Владислав Даванков спросил премьера о готовящемся законопроекте, отметив, что люди не успевают оплачивать парковку в том числе из-за частых проблем с интернетом. Господин Мишустин сказал, что поддерживает идею сделать систему постоплаты в течение суток, подтвердил, что Минтранс готовит поправки, пообещав, что документ внесут в Госдуму в 2026 году.

При этом премьер отметил, что администрирование парковок вообще-то относится к функционалу субъектов федерации и органов местного самоуправления.

“Ъ” опросил регионы по поводу данного поручения. В столичном «Администраторе московского парковочного пространства» (АМПП) напомнили, что в столице сегодня де-юре действует предоплатная система. Парковочную сессию, напоминают в АМПП, можно оплатить в течение 5 минут после начала стоянки, но 95% водителей делают это в течение 35 секунд. При этом, отмечают в организации, через приложение до конца дня можно исправить парковочную зону или время стоянки. «Мы внимательно следим за изменениями в законодательстве и оперативно применяем новые нормы в случае их утверждения»,— заявили “Ъ” в АМПП.

В минтрансе Московской области напомнили, что парковка в регионе должна быть оплачена в течение десяти минут, это можно сделать в том числе через мобильное приложение. «Там также есть функционал изменения времени начала парковочной сессии до окончания суток,— напоминают в ведомстве.— Если функционал будет изменен, то Подмосковье готово участвовать совместно с Москвой в его оперативном внедрении».

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга “Ъ” рассказали, что подготовили проект постановления городского правительства, который позволит менять номер машины, номер парковочной зоны и время окончания парковочной сессии. «При этом предоставление возможности изменения параметров не означает оплату за размещение транспортного средства постфактум,— подчеркивают в комитете.— Пользователь парковки в обязательном порядке должен начать парковочную сессию не позднее 15 минут после размещения транспортного средства на парковке и произвести оплату за необходимый период времени». Мэр Казани Ильсур Метшин на сессии городской думы в конце февраля заявлял, что власти планируют ввести в этом году «гибридную», как выразился чиновник, систему оплаты, которая позволит изменять в течение суток оплаченную сессию.

Юрист Михаил Никитин считает, что в тех регионах, где изначально была заложена возможность оплаты в течение 10–15 минут после начала сессии, проблем никогда не возникало и потребности в постоплате нет. Этого времени, отмечает эксперт, вполне хватает для того, чтобы заехать отдать (или забрать) документы или быстро заскочить в магазин без необходимости платить за стоянку.

Иван Буранов, Владимир Колодчук, Санкт-Петербург