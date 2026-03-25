Минтрансу поручили подготовить предложения по постоплате парковок

Правительство РФ поручило Минтрансу до 1 июня проработать предложения депутатов о законодательном закреплении механизма постоплаты парковок. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в конце февраля, что Минтранс подготовил и несколько других изменений в закон об организации дорожного движения. По его словам, они касаются общих принципов организации и администрирования парковочных пространств.

В октябре 2025 года депутаты фракции «Яблоко» внесли в Законодательное собрание Санкт-Петербурга законопроект, предполагающий введение постоплаты парковочного места. Авторы документа указали, что эта мера необходима как минимум в период отключения мобильной связи из-за угроз БПЛА. Изменение также снизит нагрузку на судебную систему, которая занимается взысканием штрафов, указали депутаты. Однако ЗакС отказался рассматривать этот законопроект.

