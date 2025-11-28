Машиноместа разгоняются в цене

Парковочные места в жилых комплексах дорожают быстрее квартир. Некоторые объекты стоят больше 30 млн руб. При этом на машиноместо может приходиться пятая часть стоимости квартиры. Только за последние два года цены выросли на 20%, сообщили “Ъ FM” опрошенные риэлторы. В то же время само жилье за год подорожало в среднем на 8%.

Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев считает, что в столице на стоимость повлияли как высокая оценка квартир, так и растущий спрос на машиноместа, но удовлетворить его в ближайшие годы застройщики не смогут: «За последние два года цены выросли примерно в два раза, если мы говорим про Москву. Причем эта динамика прослеживается на тех площадках, которые были недооценены, которые не относятся к жилым комплексам, там рост гораздо менее существенный. Но в любом случае цены очень высокие, рост составил примерно 30-40% за два года, при этом цены на жилье увеличились не более чем на 5% за год. Одна из проблем — высокая себестоимость строительства новых парковочных мест, в некоторых проектах она даже выше, чем цены продаж квадратных метров парковок.

Например, себестоимость строительства одного подземного этажа — это плюс 30% к себестоимости первого надземного этажа, второго подземного этажа — 50-70% в зависимости от сетей, дальше двух и более — кратное увеличение стоимости квадратного метра. Чем глубже вы зарываетесь в землю, тем выше себестоимость стройки. Сейчас город активно помогает девелоперам в увеличении спроса, создавая платные парковочные места на территории, примыкающей к дорогам. Естественно, это создает новые стимулы, но нельзя что-то быстро поменять в новых девелоперских проектах, потому что многие из них были согласованы четыре-пять лет назад».

За первую половину 2025-го парковочные места в столичных ЖК бизнес-класса подорожали на 14%. Максимальный ценник в этом сегменте доходил до 6,5 млн руб., отмечали “Ъ FM” эксперты рынка недвижимости. К зиме стоимость снова выросла, говорит директор головного офиса «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев. А часть клиентов перешла от аренды машиноместа к его покупке, что отчасти и подняло спрос: «Цена машиноместа начинается примерно от 800 тыс. руб. Средняя стоимость — порядка 2,5-2,7 млн руб. В самом центре Москвы места подороже — примерно 7,5 млн руб. Есть люди, которые так или иначе хотят инвестировать в недвижимость, машиноместо — тоже недвижимость, поэтому такие активы подорожали, но не соглашусь, что на 20%.

Если раньше, скажем, декларированная цена и цена договора купли-продажи разнились как раз на эти 20%, то сейчас они не отличаются. Как правило, по заявленной цене машиноместо продается. По нашей статистике, парковочные места в элитном сегменте редко продавались: люди их арендовали у собственника, которым выступал застройщик. Средняя стоимость аренды зависит от категории дома, была 15-20 тыс. руб. в месяц, люди эти деньги платили».

К середине года в строящихся многоквартирных домах России продали больше 20 тыс. парковочных мест, писали «Ведомости» со ссылкой на аналитиков. Больше всего за этот период машиноместа подорожали в Самаре, Красноярске и Краснодаре.

Егор Парфенов