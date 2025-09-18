Платным парковкам придадут гибкости

Минтранс готовит проект закона, в котором впервые на федеральном уровне пропишут механизм получения автовладельцами резидентных разрешений для бесплатной парковки у дома. Сейчас эти правила урегулированы документами регионального уровня. Минтранс считает, что новая инициатива поможет наладить систему «гибкого регулирования спроса» на машино-места — это необходимо для борьбы с пробками в городах. Эксперты намерения ведомства в целом поддержали.

О подготовке изменений в закон «Об организации дорожного движения» Минтранс сообщил в ответе депутатам фракции «Новые люди». Они предложили ведомству сделать бесплатной парковку 1 сентября около школ: Минтранс ответил, что такие решения входят в полномочия регионов. При этом ведомство признало проблему с перегруженностью улично-дорожной сети около школ.

«В большинстве крупных городов в дни проведения торжественных мероприятий, приуроченных к Дню знаний, на территориях, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, зачастую образуется транспортный коллапс. Парковочных мест не хватает, что приводит к образованию очагов хаотичного паркования, массовым нарушениям правил остановки и стоянки,— пишет Минтранс в ответе депутатам.— Следствием становится блокировка проездов, тротуаров, пешеходных зон, снижение видимости на перекрестках и выездах из дворовых территорий, затруднение движения спецтранспорта, создание рисков для пешеходов».

Решения этой проблемы, считает Минтранс, нужно «прорабатывать» через механизм парковочных разрешений и путем «гибкого регулирования спроса», для чего и готовится соответствующий закон.

Его разработка предусмотрена правительственной «дорожной картой», которую утвердил вице-премьер Марат Хуснуллин в конце 2024 года.

Содержание поправок Минтранс пока не раскрывает. «Прорабатывается вопрос закрепления понятия "парковочное разрешение", а также установления общих требований к порядку его выдачи»,— пояснили “Ъ” в Минтрансе. Как конкретно поправки помогут разгрузить улицы около школ, в ведомстве не поясняют. Там лишь отметили, что речь пойдет про «уточнение» существующих полномочий.

Сейчас в федеральном законе «Об организации дорожного движения» есть отдельная глава, посвященная платной парковке, но про резидентное разрешение в ней не сказано: этот вопрос урегулирован документами регионального уровня. В Москве, к примеру, можно получить бесплатное разрешение, дающее право хранить машину днем в районе проживания. За 3 тыс. руб. в год машину можно хранить круглосуточно. В Санкт-Петербурге такое разрешение стоит 1,8 тыс. руб. в год, в Суздале — 1 тыс. руб.

В ГКУ «Администратор парковочного пространства» (АМПП) Москвы, отвечая на запрос “Ъ”, напомнили: сейчас в постановлении правительства столицы №289-ПП уже прописаны категории автомобилистов, имеющих право на получение парковочных разрешений. Например, разрешение для многодетной семьи дает возможность родителям не оплачивать уличные парковки по всему городу, напомнили в АМПП. «Мы внимательно следим за изменениями в законодательстве и следуем новым требованиям в случае их утверждения»,— прокомментировали планы Минтранса в учреждении.

Ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов поддерживает намерения Минтранса упорядочить выдачу разрешений.

При этом эксперт считает, что нужно разработать не жесткие федеральные нормы, а методические рекомендации, которыми могли бы руководствоваться регионы.

В таких документах можно было бы прописать, к примеру, порядок расчета цены парковочного разрешения, правила его получения, список необходимых документов и т. д. Господин Попов подчеркивает, что Минтрансу не следует транслировать опыт Москвы в федеральный закон, так как ситуация с движением в разных регионах сильно отличается.

В конце июля 2025 года Минтранс, как сообщал “Ъ”, уже направил в регионы рекомендации для городов и муниципалитетов по организации парковочного пространства. В документе среди прочего упоминаются и парковочные разрешения. Их Минтранс предлагает выдавать как жителям конкретного района (для бесплатной парковки в его границах), так и беременным гражданкам, сиротам, многодетным семьям, пенсионерам и участникам боевых действий. Министерство предлагает регионам создать на базе механизма выдачи разрешений некие «системы бронирования» машино-мест, но о чем конкретно идет речь и как это должно работать, данных нет.

Иван Буранов