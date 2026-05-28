Парковкам добавляют альтернативы

Минтранс считает, что платные парковки в регионах работают неэффективно и нуждаются в перенастройке. Для исправления ситуации ведомство хочет изменить федеральное законодательство, прописав в нем новую терминологию и обязанности субъектов федерации. Так, регионы должны будут обеспечить гражданам право оплачивать парковку «альтернативными способами», если безналичная оплата или мобильное приложение недоступны. Автомобилисты впервые получат закрепленное в федеральном законе право оплачивать услугу не сразу, а в течение суток после начала парковочной сессии. Эксперты инициативу поддержали.

Минтранс России опубликовал 27 мая для общественного обсуждения проект поправок в федеральный закон «Об организации дорожного движения», включающий, в частности, изменения правила пользования платными уличными паркингами.

В действующем законе сказано, что взимание платы с автомобилистов должно быть организовано с использованием системы оплаты в наличной или безналичной формах. Минтранс считает, что должны существовать и «альтернативные способы» (какие конкретно — не сказано) в случаях, когда внести деньги не получается по не зависящим от водителя причинам. Вероятно, речь идет о ситуациях, когда в зоне парковки нет интернета и нельзя зайти в приложение — Минтранс пояснений не дал.

Также вводится норма, согласно которой пользователь уличной парковки обязан внести плату в течение суток после начала парковочной сессии.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручал Минтрансу «проработать» до 1 июня идею о закреплении в законодательстве возможности постоплаты парковок. «Это сделает оплату более гибкой и снизит административную нагрузку на водителей»,— поясняют в министерстве. Постоплата уже применяется по решению регионов — она есть, к примеру, в Екатеринбурге, Краснодаре и Анапе. В Москве и Санкт-Петербурге действует система предоплаты: нужно сначала внести плату за услугу, а потом ставить машину на машино-место.

Любопытно, что Минтранс, согласно пояснительной записке, критически оценивает состояние существующих парковок, которые создаются «преимущественно точечным» способом, в рамках отдельных дорог и улиц, без учета «общей транспортной ситуации». Это приводит к образованию очагов «хаотичного паркования» и затруднению движения спецтранспорта. В каких конкретно городах есть эти проблемы, ведомство не пишет, но предлагает дополнить федеральный закон в том числе терминами «парковочная деятельность», «единое парковочное пространство», а также различными уточнениями, чем конкретно должны заниматься регионы. «Системный подход к организации парковочного пространства позволит оптимизировать движение,— утверждает ведомство.— Новые правила повысят эффективность использования дорожной сети, среднюю скорость передвижения в городах и сократят число случаев неуплаты за платные парковки».

В московском «Администраторе московского парковочного пространства» (АМПП) “Ъ” заявили, что следят за изменениями законодательства и «оперативно применяют новые нормы в случае их утверждения». В АМПП дают понять, что применяемая в городе система удобна: на оплату дается 5 минут, более 95% водителей делают это в среднем за 35 секунд. В приложении можно до конца суток изменить время начала парковочной сессии, если водитель по какой-либо причине не успел запустить ее вовремя, или продлить время уже завершившейся парковки.

В подмосковном минтрансе напомнили, что опция постоплаты парковок в течение суток уже доступна водителям.

Вводить наличный расчет власти области не планируют и уже работают над «альтернативным» способом оплаты. В министерстве промышленности и транспорта Воронежской области заявили, что различные способы оплаты (в том числе через СМС, наличными в паркомате и через мессенджер «Макс») и постоплата в течение суток в регионе уже есть. В комитете по транспорту Санкт-Петербурга документ не комментируют, поскольку он еще может быть изменен по итогам обсуждения, но пообещали адаптировать работу городских парковок под новые требования, если их утвердят.

Эксперт движения автомобилистов «Синие ведерки» Юлия Каблинова поддерживает идею ввести обязательный «альтернативный» способ оплаты. «Пользователь не должен нести ответственность, если не смог оплатить парковку по не зависящим от него причинам,— говорит она.— И сейчас доказать такие обстоятельства крайне сложно. Формально штраф все равно приходит, а отменять его приходится через жалобы. Если норма заработает, у автомобилистов появится больше возможностей для защиты от несправедливых штрафов. Законопроект, правда, не объясняет механизм подтверждения обстоятельств, из-за которых оплата не прошла». Член общественного совета Минтранса России Кирилл Янков поддерживает идею по введению постоплаты парковки. «Но одних суток, наверное, будет мало,— считает он.— Потому что если оплатить не получилось из-за отсутствия мобильного интернета, то не факт, что он через сутки появится. Нужно увеличить этот срок хотя бы до пяти дней».

Обсуждение законопроекта продлится до 26 июня.

Иван Буранов, корсеть