Продажи машино-мест в новостройках Москвы упали на 13%

Объем сделок с машино-местами в столичных новостройках за январь—сентябрь 2025 года сократился на 13% в годовом выражении, до 9,9 тыс., подсчитали в «НДВ Супермаркет недвижимости» и Level Group. Аналогичный тренд зафиксировали в bnMap.pro, по чьим данным в Москве и Новой Москве спрос в сегменте сократился на 29,9%, до 11 тыс. сделок.

Как пояснил коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Кирилл Шавергин, спад связан с высокой стоимостью парковок и общей дороговизной недвижимости. Средняя цена машино-места в новостройках Москвы уже составляет более 4 млн руб., отметил он. В пределах МКАД медианная стоимость с начала года выросла на 19%, приводит данные основатель SIS Development Ярослав Гутнов.

Директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников добавил, что замедлился выход новых жилых проектов. По данным «Дом.РФ», запуск новостроек в Москве за девять месяцев 2025 года сократился на 31%. Продажи паркинга становятся все более закрытыми: девелоперы перестают вывешивать прайс в рынок, предлагая места клиентам, которые купили квартиры, пояснил господин Пряжников.

Эксперты также отмечают сокращение предложения: по данным bnMap.pro, количество доступных машино-мест в московских новостройках уменьшилось на 17% с начала года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Парковки не находят себе места».