В РФ появится дорожный знак «Парковка для многодетных семей»

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак, который будет означать парковочные места для многодетных семей. Такие места будут размещаться у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Министерство объявило в мессенджере Мax конкурс на выбор вида указателя: голосующим предлагается семь возможных вариантов.

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«Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды»,— заявили в Минтрансе. Голосование продлится до 14 августа. Затем будут разработаны необходимые поправки к ПДД. Какие будут применяться штрафы за нарушение правил (стоянку машин на местах для многодетных семей), пока не известно. Государственный реестр многодетных семей — с тремя или более детьми — работает с 2024 года.

Отметим, что ранее ни ГИБДД, ни Минтранс не проводили подобных конкурсов. Вид дорожных знаков определялся, как правило, внутри закрытых экспертных групп с участием ГИБДД.

Ранее в Минтрансе заявили, что будут рекомендовать регионам смягчить правила работы платных парковок. Семьи с четырьмя (или более) детьми должны иметь право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома.

Подробнее — в материале “Ъ” «Парковке подключают семейный тариф».

Иван Буранов