Парковочное место пусто не бывает

Минимальный штраф за захват парковочного места в Москве составляет 5 тыс. руб. Установка полусфер и ограждающих столбиков, а также шлагбаумов без согласования со столичным дептрансом, может обернуться и более серьезным наказанием, уточняют юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Если у занятого участка определена кадастровая стоимость, размер штрафа может составить от 1% до 1,5% от его цены. Отслеживают это нарушение сразу несколько ведомств, уточняет правозащитник Лев Воропаев: «Есть статья 7.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регулирующая самовольный захват земельного участка либо использование его в личных целях без оформления в установленном законом порядке. В ней указано, что штраф назначается от кадастровой стоимости земельного участка и не может быть менее 5 тыс. руб., и за этим служба МАДИ Госавтоинспекции не надзирает. Она отвечает за регистрацию и привлечение к ответственности.

Если человек поставил какую-нибудь полусферу, натянул цепь либо использовал механизм, который препятствует въезду на парковочное место других автомобилей, то, скорее всего, это можно квалифицировать по статье 12.33 КоАП. В данном случае штраф для физического лица составляет от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Чтобы заявить о нарушении лучше направить письменное обращение в Госавтоинспекцию через официальный сайт, и они отреагируют».

При этом надолго припаркованный на одном месте автомобиль, самозахватом не считается. Этим пользуются некоторые водители, которые при помощи ветхих машин бронируют себе место. Но чаще всего автовладельцам приходится договариваться друг с другом, чтобы избегать штрафов, считает руководитель рабочей группы «Народного фронта» «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов: «Если говорить про высотные многоквартирные дома, то там все достаточно сложно.

Соседи вынуждены договариваться друг с другом, чтобы парковать свои автомобили компактно и максимально использовать территорию двора.

Наверное, сейчас такие ситуации, как самозахват, ушли в прошлое. Жильцы негативно реагируют на подобные истории и убеждают самозахватчиков освободить территорию. Есть различные способы договориться. Автомобилисты вынуждены взаимодействовать для того, чтобы у них в принципе была возможность поставить машину. Это касается и тех, кто ставит авто вторым рядом, закрывая выезд другим соседям. Кто-то пользуется машиной редко, кто-то часто, это в итоге приводит к негласным договоренностям, которые поддерживаются большей частью автомобилистов».

В начале лета в столице упростили процедуру установки шлагбаумов во дворах. Теперь город ставит ограничители бесплатно. При этом получить персональное место бесплатно все равно не получится, напоминает автоюрист Сергей Смирнов: «Такая проблема существует не только в высотных домах, но и в пятиэтажках, где люди живут уже очень давно. И многим кажется, что у каждого есть свое парковочное пространство. Но в целом все жители любого дома могут определить придомовое пространство, для этого необходимо собрать абсолютное большинство собственников жилья и общим собранием определить то самое придомовое пространство. Потом решение необходимо согласовать с местными властями, и, например, его огородить, поставить шлагбаум, чтобы пользовались только жители этого дома.

Но, как правило, этого не происходит, потому что организовать общее собрание очень сложно, многие просто на свой страх и риск определяют свои парковочные пространства, что, естественно, является нарушением».

В начале недели мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью «Комсомольской правде», что «с большим удовольствием отменил бы все платные парковки и ограничения». Но в Москве и Подмосковье около 8 млн машин — это беспрецедентная насыщенность для такой относительно небольшой территории. Количество дорог на количество жителей в столице — одно из самых маленьких в мире, признал мэр.

Юлия Савина