В Москве начали тестировать парковочные знаки для многодетных семей
В Москве запустили эксперимент по выделению специальных парковочных мест для многодетных семей. Он продлится до 21 мая 2027 года, сообщил Минтранс.
Новый знак не отменяет льготы для многодетных семей, в том числе право на бесплатную парковку на платных местах. В министерстве допустили, что в будущем такие знаки могут использовать в других регионах «с учетом местных потребностей», передает ТАСС.
Минтранс считает, что семьи с четырьмя (или более) детьми должны иметь два разрешения на бесплатную парковку у дома. Новый дорожный знак министерство представило в сентябре. Его будут размещать у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Какие штрафы будут применяться за нарушение правил (стоянку машин на местах для многодетных семей), не уточнялось.