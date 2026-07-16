В Подмосковье увеличили число камер для ИИ-мониторинга парковки на газонах
За последнее время в Подмосковье в три раза увеличили число камер для фиксации случаев парковки на газонах при помощи искусственного интеллекта. Теперь их число превышает 1,1 тыс. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Это позволило повысить эффективность борьбы с неправильной парковкой и сократить количество повторных нарушений в местах, где установлено видеонаблюдение»,— отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В Подмосковье начали использовать ИИ для мониторинга парковки на газонах в 2025 году. В камеры встроена нейросеть, которая считывает госномер автомобиля и отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждается, водитель получает штраф.
Внедрение автоматических систем фиксации нарушений с помощью искусственного интеллекта постепенно становится распространенной практикой в российских регионах, где они используются для разных целей. В Ярославле, например, уже в 2023 году тестировали программно-аппаратный комплекс «Дозор-М3» для фиксации парковки на газонах, а с начала 2024 года в регионе заработало 60 таких комплексов, выявив более 1400 штрафов на 4,9 млн рублей в первом полугодии. В Новороссийске интеллектуальная система видеонаблюдения «Страж» с начала 2025 года выявила 13 тысяч административных нарушений, включая незаконную парковку, а в Нижнем Новгороде разрабатывается комплекс «Аргентум» для фиксации нарушений ПДД. Такая практика позволяет значительно увеличить количество контролируемых объектов и повысить качество административных материалов.
При этом эксперты отмечают, что использование умных камер приводит к росту числа штрафов, что, в свою очередь, способствует повышению дисциплины водителей. Однако, несмотря на развитие технологий, возникают спорные ситуации и возможное появление ошибочных штрафов. Специалисты подчеркивают, что окончательное решение о наличии правонарушения должно выносить должностное лицо, а не только искусственный интеллект. Московские власти уже внедрили новые настройки, чтобы перепроверять материалы с камер в сложных случаях, например, когда на кадр попадает эвакуатор.