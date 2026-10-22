На улицах Москвы добавят новых мест для посадки и высадки пассажиров

К примеру, на улице Волхонка напротив Музея имени Пушкина запрещающий остановку всем автомобилям, кроме такси, знак был заменен более «щадящим» указателем, ограничивающим стоянку. Аналогичным образом ослаблены ограничения на площадке на Таганской площади и Земляном Валу близ одной из школ. «Проследив за стоянками такси в Центральном округе Москвы, мы поняли, что там не происходит динамичной ротации машин. Попросили департамент реорганизовать эти зоны, чтобы автомобилисты там не были вынуждены сажать к себе пассажиров со второго ряда»,— пояснила глава комиссии Мосгордумы по транспорту Сабина Цветкова.