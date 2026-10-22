На улицах Москвы добавят новых мест для посадки и высадки пассажиров
Столичный департамент транспорта реорганизовал работу 12 стоянок такси в Москве по запросу городских депутатов, а также провел аудит всех 325 существующих в городе подобных площадок. Об этом 22 октября на слушаниях в Мосгордуме сообщил замглавы столичного департамента транспорта Владимир Макаров.
К примеру, на улице Волхонка напротив Музея имени Пушкина запрещающий остановку всем автомобилям, кроме такси, знак был заменен более «щадящим» указателем, ограничивающим стоянку. Аналогичным образом ослаблены ограничения на площадке на Таганской площади и Земляном Валу близ одной из школ. «Проследив за стоянками такси в Центральном округе Москвы, мы поняли, что там не происходит динамичной ротации машин. Попросили департамент реорганизовать эти зоны, чтобы автомобилисты там не были вынуждены сажать к себе пассажиров со второго ряда»,— пояснила глава комиссии Мосгордумы по транспорту Сабина Цветкова.
По итогам ревизии определено 49 новых мест для посадки и высадки пассажиров, 16 площадок уже обустроено, заверил господин Макаров. Департамент также запланировал 167 мероприятий по оптимизации существующих стоянок такси в 2026–2027 годах, цель которых — дать возможность высаживать и подбирать на таких площадках пассажиров обычным автомобилистам. «Человеку важно не только заказать автомобиль, но и безопасно сесть и выйти из него. Поэтому департамент последовательно совершенствует организацию зон посадки и высадки пассажиров, ориентируясь на фактический спрос у станций метрополитена, объектов культуры и других точек притяжения»,— сказал Владимир Макаров.
По данным столичного дептранса, в Москве и области зарегистрировано более 200 тыс. такси, а ежедневно только в столице ими пользуются 1,6 млн человек. Из 365 городских стоянок такси около 40% расположено внутри Третьего транспортного кольца.