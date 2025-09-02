Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Столичные власти ищут подрядчиков для эксплуатации парковок

ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) опубликовало два тендера на оказание услуг по эксплуатации городских парковок закрытого типа, обратил внимание “Ъ”. Речь о стоянках, оборудованных шлагбаумами.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

От поставщика ждут услуг по обслуживанию оборудования в течение трех лет и обеспечению его бесперебойной работы, уборке стоянок и фиксации происшествий. В первом конкурсе упоминаются 76 стоянок (например, в Серебряном Бору и у ТПУ «Некрасовка»), во втором — 44 парковки (в том числе у станции МЦД «Остафьево»). По условиям первого тендера поставщик будет обслуживать оборудование немецкой компании Scheidt and Bachmann, второго — российской Parkit.

Сумма первого контракта — 1,5 млрд руб., второго — 1,05 млрд руб.; заявки по обоим тендерам принимаются до 8 сентября. В августе 2025 года АМПП искало в ходе аналогичного тендера за 326 млн руб. подрядчика для обслуживания 12 парковок со шлагбаумами, где установлено немецкое оборудование Designa, однако на участие в нем не было подано ни одной заявки.

В АМПП, отвечая на запрос “Ъ”, назвали тендеры плановыми закупками «для поддержания постоянной и стабильной работы оборудования, его санитарного состояния и развития городских сервисов». В учреждении указали, что ищут сторонних сертифицированных подрядчиков для этих работ (а не выполняют их самостоятельно) из-за разнообразия производителей парковочного оборудования и желания сохранить гарантию на него. «Такие тендеры ранее проводились и являются закупками жизненного цикла,— добавили в АМПП, уточнив: — Если заявки (потенциальных подрядчиков.— “Ъ”) не были поданы своевременно, то тендер завершится, и будет перепубликация».

По данным АМПП, в Москве насчитывается 6,9 тыс. мест на парковках со шлагбаумами, 16,3 тыс. мест на перехватывающих парковках и 156,4 тыс. мест на уличных.

Александр Воронов, Иван Буранов

