Парковке подключают семейный тариф

Минтранс будет рекомендовать регионам смягчить правила работы платных парковок. Семьи с четырьмя (или более) детьми должны иметь право оформить два разрешения для бесплатного хранения машин у дома, уверены в министерстве. Администрации большинства городов сегодня оформляют только одно такое разрешение на семью. Этого недостаточно, считают эксперты, в РФ почти 3 млн многодетных семей, и часть из них пользуется двумя машинами. Конечное решение о запуске новой льготы останется за субъектами федерации. Московская область уже выразила готовность ввести такое разрешение.

Многодетные семьи могут получить больше возможностей парковаться бесплатно, в том числе у школ и детских садов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Многодетные семьи могут получить больше возможностей парковаться бесплатно, в том числе у школ и детских садов

О предложении разрешить многодетным семьям оформлять два резидентных разрешения (для бесплатного хранения машин на платных парковках) Минтранс сообщил журналистам 6 мая. Нововведение запишут в рекомендациях, которые будут направлены в регионы. Сейчас документ прорабатывается совместно с депутатами Госдумы, уточнили в ведомстве. Инициатива коснется семей, воспитывающих четырех или более детей.

Базовые льготы, действующие на платных парковках, описаны в федеральном законе «Об организации дорожного движения». Плата не взимается с владельцев транспорта пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, ВАИ, Росгвардии и других силовых служб. Субъекты федерации вправе ввести льготы для отдельных категорий граждан, которые могут оформить на себя парковочные (резидентные) разрешения для бесплатного хранения автомобилей у дома. Такие разрешения, говорится в действующих рекомендациях Минтранса, можно выдавать, к примеру, инвалидам, детям-сиротам, ветеранам боевых действий и многодетным семьям. Но сколько конкретно разрешений полагается одной семье, в документе не оговорено. Практика в субъектах разнообразная — как правило, поясняет министерство, выдается одно. Остальные машины семьи паркуются за деньги.

Идея «двойного» разрешения для многодетных семей обсуждалась в апреле в нижней палате парламента с участием представителей Минтранса и Общественной палаты, рассказала “Ъ” глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

Первоначально, говорит она, предлагалось закрепить в федеральном законодательстве обязанность регионов выдавать на семью два разрешения. Но правительство этой идее «упорно сопротивляется» — возможны «выпадающие доходы в региональных бюджетах».

Депутат приводит данные, согласно которым в РФ сейчас почти 3 млн многодетных семей, в которых воспитываются почти 10 млн детей. «Довольно часто машины есть у обоих родителей, чтобы развозить всех по школам и детским садам. Это нормальная практика. Мы благодарны Минтрансу за то, что такие рекомендации в регионы будут направлены. Думаю, что крупные города и мегаполисы такую льготу введут»,— добавила парламентарий.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга заявили “Ъ”, что многодетные семьи с четырьмя (или более) детьми уже сегодня могут оформить разрешение на два автомобиля. В столичном «Администраторе московского парковочного пространства» (АМПП) напомнили, что в Москве на одну многодетную семью оформляется одно разрешение. «Мы внимательно следим за изменениями в законодательстве и следуем новым требованиям в случае их утверждения»,— заявили “Ъ” в АМПП. В подмосковном минтрансе «позитивно» отнеслись к предложению Минтранса: «После утверждения соответствующих изменений мы готовы вместе с другими профильными ведомствами региона доработать существующую услугу по выдаче льготного разрешения». В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в ответ на просьбу прокомментировать инициативу федерального ведомства сказали, что идея требует «отдельного рассмотрения», заметив, что на Среднем Урале и так много бесплатных парковок у большинства домов и торговых центров.

Иван Буранов; корсеть