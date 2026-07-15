МВД пообещало отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС

Водители, которые получили штраф за нарушение правил остановки и стоянки из-за пробок на пути к АЗС, смогут обжаловать постановления. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя подобные инциденты в Саратовской области.

После введения ограничений на продажу топлива на АЗС в российских регионах возникли очереди. В Саратовской области водители стали получать штрафы за неправильную остановку и стоянку транспортных средств. Госпожа Волк сообщила, что в этом случае «административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации правонарушений». И с 1 июля, по ее словам, автофиксация не ведется по инициативе самой саратовской Госавтоинспекции.

«Отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором... В случае обращений граждан... по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене», — пообещала Ирина Волк. Она отметила, что штрафы будут отменять «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости».

На проблему со штрафами обращал внимание депутат Саратовской областной думы Денис Буланов. Он призывал региональную Госавтоинспекцию отменить постановления, однако получил отказ. В ведомстве назначение штрафов называли законным.