МВД пообещало отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС
Водители, которые получили штраф за нарушение правил остановки и стоянки из-за пробок на пути к АЗС, смогут обжаловать постановления. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя подобные инциденты в Саратовской области.
После введения ограничений на продажу топлива на АЗС в российских регионах возникли очереди. В Саратовской области водители стали получать штрафы за неправильную остановку и стоянку транспортных средств. Госпожа Волк сообщила, что в этом случае «административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации правонарушений». И с 1 июля, по ее словам, автофиксация не ведется по инициативе самой саратовской Госавтоинспекции.
«Отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором... В случае обращений граждан... по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их отмене», — пообещала Ирина Волк. Она отметила, что штрафы будут отменять «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости».
На проблему со штрафами обращал внимание депутат Саратовской областной думы Денис Буланов. Он призывал региональную Госавтоинспекцию отменить постановления, однако получил отказ. В ведомстве назначение штрафов называли законным.
Практика оспаривания штрафов за неправильную парковку через суд достаточно распространена, и часто водители выигрывают такие дела, особенно если есть фото- или видеодоказательства их правоты. В Ярославле в 2023 году из 61 обжалованного штрафа за парковку на газонах суды удовлетворили 35 заявлений. В Ижевске с июля 2023 года обжаловано 748 штрафов за неуплату парковки, из которых 453 постановления были отменены судами. Граждане могут обжаловать штраф в течение 10 дней с момента его вынесения, обратившись в организацию, выписавшую штраф, или в суд, а с 1 сентября 2021 года это можно сделать и через портал «Госуслуг», прикрепив документы, подтверждающие правоту водителя, например, фотографии или данные видеорегистратора.
Проект поправок к КоАП РФ, предложенный Заксобранием Пермского края, предлагает наделить регионы правом самостоятельно, без участия ГИБДД, администрировать нарушения, связанные с несоблюдением правил остановки или стоянки транспортных средств. Однако эксперты отмечают, что это может привести к риску сбора денег без возможности обжалования, хотя при ошибке системы или инспектора штраф можно отменить. С 1 января 2025 года 75% сборов от штрафов за нарушения ПДД будут направляться в региональные бюджеты, что стимулирует местные власти к усилению контроля. Правительство РФ изначально не поддержало первую редакцию поправок, указывая на недостаточность данных о готовности регионов к получению новых полномочий, но внесенная в Госдуму редакция учла эти замечания.