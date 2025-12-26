Парковки в Москве будут бесплатными в новогодние каникулы

В Москве можно будет парковаться бесплатно с 31 декабря по 10 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Парковки со шлагбаумами во все дни будут работать в обычном режиме.

По словам господина Собянина, 11 января парковки будут работать по воскресным тарифам — бесплатно. Исключение составят улицы с тарифами от 380 до 600 руб. в час и парковочные зоны, где цена меняется в зависимости от загруженности.

Мэр добавил, что общественный транспорт будет работать по особому графику в новогоднюю и рождественскую ночь. 1 января московское метро будет работать круглосуточно. С 20:00 31 декабря до 6:00 1 января проезд в метро, МЦК и на наземном транспорте будет бесплатным, сообщил господин Собянин.