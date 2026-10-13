Минтранс до конца года внесет в ПДД знак парковки для многодетных семей

После подготовки поправок в ПДД потребуется внести изменения в соответствующий ГОСТ, что станет следующим шагом перед массовым внедрением знака на улицах. Кроме того, ведомство рекомендовало российским регионам предоставить многодетным семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей.