Минтранс до конца года внесет в ПДД знак парковки для многодетных семей
13.10.2026, 15:12
Минтранс России планирует до конца 2026 года подготовить изменения в правила дорожного движения (ПДД), которые введут новый дорожный знак парковки для многодетных семей, передает ТАСС.
Макет знака был выбран совместно с гражданами, в открытом голосовании поучаствовали около 4 тыс. человек. Победивший вариант (46% голосов) изображает букву «P» и семью из пяти человек. Представленный дизайн впервые показали 16 сентября на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
После подготовки поправок в ПДД потребуется внести изменения в соответствующий ГОСТ, что станет следующим шагом перед массовым внедрением знака на улицах. Кроме того, ведомство рекомендовало российским регионам предоставить многодетным семьям с четырьмя и более детьми право бесплатной парковки двух автомобилей.