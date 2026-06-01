В России ужесточили требования к организации стоянок для электромобилей

В России с 1 июня начали действовать новые правила пожарной безопасности при стоянке автомобилей. В документе, в частности, прописаны требования при организации подземных стоянок для электромобилей и гибридов. Если стоянка расположена ниже первого подземного или подвального этажа, то разрешается установка только так называемой «медленной» зарядки с номинальным током не более 32 А.

Как указано в документе, электромобили и гибриды должны парковаться в отдельных отсеках группами до 10 автомобилей. Отсеки должны быть отделены от общей стоянки огнестойкими перегородками водяными завесами с автоматическим и дистанционным запуском либо автоматическими противопожарными шторами.

Некоторые СМИ восприняли новые требования, как основания для применения новых штрафов в отношении автовладельцев. В МЧС это опровергли. «Положения документа не ужесточают административную ответственность, которая действует для нарушителей пожарной безопасности, и не устанавливают запрета на парковку электромобилей»,— заявили в министерстве.— Требования распространяются исключительно на проектирование и строительство автомобильных стоянок и не затрагивают уже эксплуатируемые объекты. Применение норм позволит повысить уровень пожарной безопасности, снизив вероятность пожаров, материальных потерь и риска гибели людей».

По данным ГИБДД, в России в 2025 году общий парк электромобилей и гибридов вырос с 65,7 тыс. и 310 тыс. соответственно до 82,5 тыс. и 447,7 тыс. штук.

Иван Буранов