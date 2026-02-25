Правительство поддержало введение постоплаты парковок

Правительство поддерживает предложение о механизме постоплаты парковок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, соответствующий законопроект внесут в Госдуму в этом году.

Господин Мишустин рассказал, что Минтранс подготовил несколько изменений в закон об организации дорожного движения. «Он вообще касается общих принципов организации и администрирования парковочных пространств, в том числе и введения нового механизма постоплаты парковочных сессий. Сейчас формулировки отрабатываются»,— уточнил он после выступления с ежегодным отчетом о работе правительства (цитата по ТАСС).

В октябре 2025 года в Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга внесли законопроект, предполагавший введение постоплаты парковочного места. Авторы документа, депутаты фракции «Яблоко», поясняли, что эта мера необходима как минимум в период отключения мобильной связи из-за угроз БПЛА. Однако ЗакС отказался рассматривать инициативу.

