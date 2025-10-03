Платным паркингам добавили адресов

Территория платных парковок в Москве увеличится с 3 октября на 184 новых адреса в различных районах, включая Царицыно, Чертаново, Выхино-Жулебино и Марьино. Тариф на парковку составит от 40 до 80 руб. в час. Это последнее из запланированных расширений, анонсированных властями на 2025 год. В столичном дептрансе не исключают, что в следующем году могут появиться дополнительные платные парковочные места. В то же время власти Подмосковья уже заявили о намерении увеличить количество мест с платным хранением автомобилей с 3,8 тыс. до 30 тыс. к 2026 году, однако конкретные адреса пока не названы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Запланированное на 3 октября расширение платной парковочной зоны в Москве коснется 184 улиц и их участков в разных районах (полный список опубликован на transport.mos.ru), в основном на юге и юго-востоке города. Новые адреса расположены в районах Царицыно, Москворечье-Сабурово, Чертаново, Выхино-Жулебино, Южное Бутово, Марьино. Точечное расширение произойдет также в Кунцево, Тропарево и Алтуфьево.

На основной части участков тариф будет минимальный — 40 руб. в час, на некоторых улицах (к примеру, на Большой Марьинской улице в Останкино и в 1-м Новомихалковском проезде в Коптево) — 80 руб. в час днем (с 8:00 до 21:00) и 60 руб. в час ночью. Контроль оплаты происходит через стационарные камеры, «парконы» или силами парковочных инспекторов. Штраф за неоплату — 5 тыс. руб. для физлиц и 50 тыс. руб. для юрлиц.

Зона платных парковок в столице увеличивается практически каждый год с 2012-го. В 2025 году расширение происходит в три этапа (в июне — 129 адресов, в августе — 209, в октябре — 184). Планы на 2026 год столичные власти еще не объявляли. «Специалисты транспортного комплекса регулярно анализируют, как эффективно работает система парковочного пространства в том или ином районе,— заявили “Ъ” в пресс-службе дептранса Москвы.— При необходимости зона резидентных разрешений точечно расширяется. Или тарифы корректируются там, где загруженность парковок не соответствует спросу на них. Это постоянная работа, которая проводится в городе на регулярной основе и будет продолжена в дальнейшем».

Необходимость ввода новых платных парковок дептранс объясняет повышением удобства для москвичей, которые могут оформить резидентное парковочное разрешение стоимостью 3 тыс. руб. в год и хранить машину в пределах своего района бесплатно. По данным дептранса, с начала 2025 года число оформленных горожанами разрешений выросло на 30%, достигнув 158 тыс. В дептрансе также говорят, что благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, сокращается время прибытия экстренных служб.

Механизм расширения, напомним, устроен так: дептранс готовит перечень улиц или участков, где необходимо организовать платную парковку для разгрузки уличного движения, и направляет его муниципальным депутатам, которые список утверждают. Были случаи, когда жители выступали против расширения, часть адресов из перечня исключали.

Система московского парковочного пространства включает 156 тыс. мест на уличных платных парковках, 16,5 тыс. мест на перехватывающих стоянках у станций и 6,9 тыс. мест внутри капитальных парковок со шлагбаумами. С уличных парковок ежегодно, по данным ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», собирается 9–10 млрд руб. Деньги направляются в управы для строительства спортивных площадок, ремонта бордюров и высадки газона.

Параллельно идет расширение платных парковок в городах Московской области. Первые подмосковные платные зоны начали работать 1 ноября 2024 года в Красногорске, Реутове, Люберцах, Одинцово и Видном. Тарифы — 40–50 руб. в час, штраф за неоплату — 2,5 тыс. руб. Местные жители вправе получить резидентное разрешение за 1,5 тыс. руб. в год (900 руб. для владельцев мотоциклистов), чтобы ставить машину бесплатно у дома. Сейчас в области действует суммарно более 3,8 тыс. платных машино-мест в 23 городах. Глава подмосковного минтранса Марат Сибатулин заявил 2 октября, что к концу 2025 года областная платная зона будет расширена до 10 тыс. мест (в каких городах и по каким адресам — неизвестно), в 2026 году — до 30 тыс.

Иван Буранов