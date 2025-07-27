Парковка по-столичному

Минтранс РФ утвердил рекомендации для городов и муниципалитетов по организации парковочного пространства. Ведомство предлагает использовать опыт Москвы, внедрив в регионах оплату парковок через смартфоны и систему резидентских разрешений, которые должны выдаваться местным жителям, сиротам, беременным женщинам и участникам боевых действий. Рекомендуется также разработать план развития парковочного пространства на ближайшие десять лет. Все это должно помочь регионам бороться с пробками и загазованным воздухом. Следующим шагом после рекомендаций станет внесение изменений в федеральные законы, ПДД и расширение полномочий регионов в сфере контроля за парковками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минтранс РФ опубликовал рекомендации по организации парковочного пространства в городах и муниципалитетах. Документ, проект которого был представлен весной (см. “Ъ” от 3 апреля), предусмотрен правительственной «дорожной картой» по совершенствованию парковок 2024 года.

Рекомендации разработаны для повышения качества «принятия решений» при управлении парковками, говорится в документе. Городам и муниципалитетам, которые планируют навести порядок с парковками, Минтранс рекомендует начать с инвентаризации объектов. Среди возможных инструментов упомянута система по автоматическому отслеживанию занятости парковочных мест.

Парковки должны в том числе создавать «комфортные условия» для движения «экологических транспортных средств» — электросамокатов, электромобилей и электровелосипедов. Инфраструктура паркингов должна включать освещение, камеры, зарядные станции для электромобилей, датчики занятости парковочных мест.

Администрациям городов с населением более полумиллиона человек в Минтрансе РФ рекомендуют создать отдельное учреждение по управлению парковками. В крупных городах это уже сделано: в Москве эту функцию выполняет ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», в Санкт-Петербурге — ГКУ «Городской центр управления парковками», в Екатеринбурге — МБУ «Городская служба автопарковок». Городам и муниципалитетам также следует создать систему сбора мнений населения о парковках и спланировать развитие парковочного пространства в течение десяти лет. В качестве краткосрочных мер (в период от года до трех лет) предлагается ввести плату на уже существующих уличных парковках, среднесрочных (от трех до пяти лет) — строить многоуровневые и капитальные стоянки.

Минтранс также рекомендует муниципальным и городским властям применять по возможности опыт Москвы и других крупных городов, создавая, к примеру, автоматизированную систему оплаты парковок через смартфоны и предусматривая систему бронирования мест через парковочные разрешения. Такие разрешения можно выдавать как жителям конкретного района (для бесплатной парковки в его границах), так и беременным гражданкам, сиротам, многодетным семьям, пенсионерам и участникам боевых действий (в том числе СВО). Для последней категории Минтранс предлагает не брать плату за выдачу разрешений и выдавать их на бессрочный период.

Результатом применения документа в Минтрансе РФ видят появление «сбалансированного» количества парковок в муниципалитетах и снижение нагрузки на улично-дорожную сеть.

Эффективное управление парковками, уверены в ведомстве, должно повысить безопасность движения, создать комфортную среду для жителей, снизить хаотичную парковку, сократить уровень шума и концентрации вредных веществ в воздухе.

Руководствуясь правительственной «дорожной картой» по совершенствованию парковок, Минтранс РФ в конце прошлого года также утвердил отдельные рекомендации по ведению реестров парковок. В них следует включать в том числе координаты земельного участка, данные о количестве мест для грузовиков, легковых автомобилей, автобусов, электромобилей, такси и электросамокатов. Также в соответствии с правительственным планом планируется разработать ряд законопроектов, ГОСТов и уточняющие изменения в ПДД. В частности, в правила могут добавить оговорку, что в местах, обозначенных знаком «Парковка» и табличкой «Зарядка электромобилей», можно будет находиться электромобилям лишь ограниченное время — на период зарядки. Также планируется скорректировать правила остановки перед парковкой для такси: сегодня запретная зона начинается за 15 м до нее, планируется сократить ее до 5 м (расстояние от соответствующей разметки или знака). Наконец, «дорожной картой» предусмотрена разработка поправок к КоАП РФ, которые наделят регионы правом самостоятельно администрировать машино-места для инвалидов (сейчас этим занимается ГИБДД).

Иван Буранов