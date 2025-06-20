Столичные шлагбаумы избавляют от формальностей

В Мосгордуму внесен законопроект, упрощающий установку шлагбаумов в городских дворах. Ранее, в мае 2025 года, жителей избавили от многоступенчатой процедуры сбора документов и подготовки проекта шлагбаума — эти процедуры, включая установку ограждающих устройств, взяли на себя структуры столичных властей. Теперь городские парламентарии вносят в законодательство оговорку, избавляющую и от согласования процедуры с муниципальными депутатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

Парламентская комиссия по транспорту внесла в Мосгордуму проект поправок к городскому закону №39. Сейчас он дает органам местного самоуправления полномочия согласовывать установку «ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов». Комиссия же предлагает закрепить, что такое согласование не нужно, если установку шлагбаума проводит «уполномоченное государственное учреждение города Москвы».

В пояснительной записке напоминается, что с 1 мая 2025 года таким учреждением стал «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Эта структура, как поясняет в записке депутат Мосгордумы Сабина Цветкова, «на основании заявок жителей домов» сама разрабатывает документацию на дворовый шлагбаум, согласует ее и устанавливает устройство.

Столичный дептранс еще 21 мая анонсировал упрощение процедуры установки шлагбаума во дворах.

«Мы запустили проект, в рамках которого возьмем эту процедуру на себя, включая финансовые расходы. Жителям нужно только отправить заявку и проголосовать»,— пояснял тогда вице-мэр Максим Ликсутов.

Ранее процедура установки шлагбаума во дворе проходила в несколько этапов. Инициативной группе жильцов нужно было провести голосование собственников жилья, собрать 2/3 голосов за, после чего отправить заявку и готовый проект ограждающего устройства в муниципалитет. После этого группе нужно было собрать средства на установку устройства (город софинансировал эти работы на 100 тыс. руб. максимум), и только после этого самим монтировать шлагбаум.

Теперь же можно воспользоваться упрощенной схемой, отправив заявку через Единый транспортный портал. После этого городские власти сами проверят возможность установки шлагбаума, подготовят схему его размещения, а управляющая компания проведет в «Электронном доме» опрос собственников жилья.

Если большинство выскажется за, АМПП сам согласует схему размещения шлагбаума, бесплатно установит его и подключит — а жители смогут управлять устройством через приложение. При этом эксплуатацию шлагбаума не нужно будет оплачивать в течение года с момента установки, поясняли в дептрансе. Таким образом, поправки к закону №39 позволят еще больше «упростить процесс установки дворовых шлагбаумов для жителей многоквартирных домов», утверждает госпожа Цветкова.

Александр Воронов