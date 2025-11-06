В Москве составили рейтинг парковок со шлагбаумом

В Москве насчитывается 56 абонементных парковок на 3,8 тыс. мест. Стоимость самых дорогих абонементов не превышает 150 руб. в день, самых дешевых — 33 руб. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Абонементы стоят от 1 тыс. до 4,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от расположения и востребованности парковки. Самые востребованные парковки находятся в Тверском районе, в Коптево (рядом с МЦД Красный Балтиец) и в Северном Медведково (около метро «Медведково»).

Самая дешевая парковка — в Солнцево (1 тыс. руб. в месяц). Абонементы на парковки в Братеево (вблизи метро «Алма-Атинская»), Коньково (рядом с ТЦ «Капитолий») и в Тимирязевском районе (вблизи метро «Тимирязевская») стоят по 1,5 тыс. руб. в месяц.

Новые абонементные парковки со шлагбаумом запускают в Москве каждый год по просьбам автомобилистов, отметил господин Ликсутов. «Они наиболее удобны и выгодны тем водителям, которые оставляют там автомобили регулярно и надолго»,— добавил он.

