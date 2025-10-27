Парковки в Москве будут бесплатными 3 и 4 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в честь Дня народного единства (3 и 4 ноября) все платные парковки в городе будут работать в бесплатном режиме. Речь идет в том числе о парковках с тарифом 380–600 руб./ч.

«Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме»,— добавил мэр.

Парковки в Москве бесплатны по воскресеньям и в государственные праздники в соответствии с решением столичного правительства. В 2025 году у москвичей есть 72 дня бесплатной парковки, сообщал ранее заммэра Максим Ликсутов. Из них 22 дня — праздничные. 50 воскресных дней парковки бесплатны везде, кроме улиц с тарифами 380 руб./ч, 450 руб./ч, 600 руб./ч и зон с динамическим тарифом.

Полина Мотызлевская