Водителей освободят от платы за парковку, если внести деньги невозможно

Минтранс России предоставил “Ъ” дополнительные пояснения в связи с опубликованным для общественного обсуждения проекта поправок к закону «Об организации дорожного движения» (см. “Ъ” от 29 мая).

Документ среди прочего уточняет механизм способа оплаты парковки. По действующему закону взимание платы с автомобилистов должно быть организовано с помощью наличной или безналичной формы оплаты. Минтранс предложил закрепить в законе некие «альтернативные способы» в случаях, когда внести деньги не получается по независящим от водителя причинам, но какие конкретно, в законопроекте не обозначил. «Механизмы и способы внесения платы за пользование платными парковками в каждом регионе имеют свои особенности,— пояснили “Ъ” в пресс-службе министерства.— Субъекты наделены полномочиями самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам». Если пользователь по независящим от него причинам не смог внести плату за услугу, он «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период», добавили в министерстве.

В этом же законопроекте вводится норма, согласно которой пользователь уличной парковки должен внести плату в течение суток после начала парковочной сессии. Ранее премьер Михаил Мишустин поручал Минтрансу «проработать» вопрос о закреплении в законодательстве возможности постоплаты парковок. Сегодня она уже применяется в ряде регионов. После принятия закона на субъекты и муниципальные образования возложат обязанность по соблюдению права пользователя на внесение платы за пользование парковочным местом в течение суток после начала сессии, пояснили “Ъ” в министерстве. Регионы будут сами определять, какое «программное решение» они будут при этом использовать и каким образом администрировать платежи. Проект закона проходит общественное обсуждение до 26 июня.

Иван Буранов