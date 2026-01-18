Платные парковки обрастают новыми штрафами

Власти Московской области хотят увеличить максимальный размер штрафа за неоплату парковки с 2,5 тыс. до 15 тыс. руб, выяснил “Ъ”. Ужесточение наказания коснется компаний, владеющих такси, машинами каршеринга, грузовиками и автобусами; для обычных граждан штраф останется прежним. Московские власти начали усиливать санкции для юрлиц еще в прошлом году, добившись сокращения числа нарушителей почти на четверть.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП Московской области внес в региональный парламент комитет по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Предлагается увеличить штраф за неоплаченную парковку с 2,5 тыс. до 15 тыс. руб. для собственников транспортных средств, являющихся юрлицами (санкция для физлиц не меняется). Существующее наказание подмосковные власти считают недостаточно строгим, в результате компании используют машино-места для размещения грузовиков для несанкционированной торговли и для погрузки-загрузки товара, говорится в пояснительной записке. Часть нарушителей — это владельцы машин такси и каршеринга. Все это влияет на «оборачиваемость парковочных мест» и влечет за собой недовольство «иных пользователей платных парковок», поясняют депутаты. Рассмотрение законопроекта запланировано на конец февраля.

По данным подмосковного ГКУ «Центр безопасности дорожного движения», в январе—октябре 2025 года инспекторы вынесли 26,2 тыс. постановлений за неоплату платных парковок в отношении физлиц, 4,1 тыс.— в отношении юридических. По итогам 2024 года в Подмосковье на учете стояло 3,4 млн транспортных средств, из них 2,9 млн — легковые авто, 350 тыс.— грузовики и 42,7 тыс.— автобусы.

Мособлдума ссылается также на опыт других регионов по введению повышенных штрафов для юрлиц. В Ставропольском крае такая санкция составляет 15–20 тыс. руб. (0,5–3 тыс. руб. для физлиц), в Волгоградской области — 30–40 тыс. руб. (2,5–5 тыс. руб. для физлиц), в Красноярском крае — 1–1,8 тыс. руб. (300–800 руб. для физлиц). Отдельно авторы поправок подчеркивают опыт Москвы, где штраф для юрлиц повысили в десять раз — до 50 тыс. руб. в 2025 году (для граждан он остался 5 тыс. руб.). После этого количество нарушений сократилось более чем на 24% (по сравнению с 2024 годом), рассказали “Ъ” в столичном «Администраторе московского парковочного пространства»: «Принятые меры оказались эффективными, водители организаций и корпоративных автомобилей стали более ответственными и теперь своевременно оплачивают парковку». Тем не менее повышать санкцию до московского уровня Мособлдума считает нецелесообразным.

«В какой-то момент во многих местах в Москве стало выгоднее заплатить штраф, чем платить парковку, если бросаешь машину на целый день, поэтому было принято решение поднять штраф,— пояснил “Ъ” вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— В Московской области появились первые платные зоны, со временем их будет еще больше. И, естественно, возникнет ситуация, когда выгоднее бросить машину, заплатить штраф, чем оплатить. Поэтому Московская область действует проактивно, заранее меняя законодательство». Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус обращает внимание на то, что, в отличие от Москвы, в Подмосковье основная часть таксистов оформлены как ИП или самозанятые: пока не ясно, какой штраф они будут получать при вступлении в силу законопроекта.

Основная часть неплательщиков получают штрафы случайно, потому что забыли внести плату за парковку или ошиблись в приложении, добавляет глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

«Думаю, что именно такие люди в первую очередь будут получать новые штрафы,— предполагает он.— Тем более что водители автомобилей, принадлежащих юрлицам, относятся к оплате чуть менее ответственно, чем владельцы собственных машин». Эксперт напомнил, что у юрлиц есть возможность переоформить постановления на водителей.

Первые подмосковные платные зоны заработали еще в 2024 году. Тарифы составляют 40–50 руб. в час. Платные места предусмотрены на улицах Красногорска, Реутова, Люберец, Одинцово, Видного, Ивантеевки, Каширы, Луховиц, Можайска, Серпухова, Щелково, в 2026 году их станет еще больше.

Иван Буранов