В приложении для оплаты парковки в Москве произошел сбой

У некоторых пользователей в Москве могут возникать трудности при оплате парковки в мобильном приложении «Парковки России» и на сайте parking.mos.ru. Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

Как убедился «Ъ», при попытке открыть сервис «Парковки России» возникает сообщение: «Не удалось загрузить конфигурацию приложения».

Оплатить парковку можно через СМС или голосовой сервис, отметили в дептрансе. «Для оплаты через СМС нужно отправить сообщение на номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*кол-во часов от 1 до 24»,— указано в сообщении.