Парковку рубль бережет

С 15 августа в Москве расширилась зона платной парковки. Большинство новых адресов расположены в северных и юго-западных районах города, тарифы варьируются от 40 до 80 руб. в час. Это уже второе расширение платной зоны в этом году, и в октябре планируется еще одно. Власти других городов также активно применяют этот механизм для управления движением и борьбы с пробками. Например, Ярославская область готовится к введению платных парковок в конце октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В расширенную зону платной парковки Москвы включено 209 адресов (улицы целиком или их участки) в нескольких десятках районов, включая Бескудниковский, Войковский, Головинский, Дмитровский, Коптево, Хорошевский, Останкинский, Ростокино, Свиблово, Кузьминки и Лефортово. Основная часть участков сосредоточена на севере города (районы Тимирязевский, Ховрино, Левобережный и т. д.) и на юго-западе (Коньково, Черемушки, Обручевский и т. д.).

Парковочный тариф в большинстве случаев применяется минимальный (40 руб. в час), на отдельных улицах (Нагатинская набережная, Сеславинская улица) — дифференцированный: 80 руб. в час днем и 60 руб. в час ночью.

Расширение зоны необходимо для удобства местных жителей, которые теперь могут получить резидентское разрешение для парковки, поясняют в дептрансе Москвы. «Это обеспечит жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом,— говорят там.— Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее. Благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе».

Система московского парковочного пространства существует с 2012 года. Она включает в себя 133,6 тыс. мест на уличных платных парковках, 16,7 тыс. мест на перехватывающих парковках у станций и 6,9 тыс. мест на капитальных парковках со шлагбаумами. Собранные с автовладельцев деньги направляются в управы для благоустройства территорий. В 2024 году было направлено 9,8 млрд руб., в 2025 году — 10,1 млрд руб.

Расширение платной парковки в столице происходит обычно несколько раз в год: в этом году это произошло сначала 20 июня, следующий этап — 3 октября (список улиц опубликован на транспортном портале Москвы). Планы на 2026 год столичные власти еще не объявляли, информация о новых расширениях периодически появляется в сети из различных округов: дептранс рассылает список адресов муниципальным депутатам на согласование, хотя формально этого не требуется.

Расширение платной зоны происходит и в других регионах. Власти Ярославской области готовятся к запуску парковочного пространства в Ярославле (30 улиц) и Угличе (9 улиц).

Соответствующую разметку и знаки установят до конца октября, сообщили на днях в региональном правительстве. Власти Казани заявили в начале августа о расширении с 12,8 тыс. до 14,1 тыс. количества мест на платных парковках. До конца года городские власти планируют расширить зону еще на 1,6 тыс. мест. Минтранс России ранее направлял в регионы рекомендации по организации парковочного пространства (см. “Ъ” от 27 июля), предлагая использовать опыт Москвы, внедряя в том числе оплату через смартфоны и систему резидентских разрешений. Министерство рекомендует местным властям разрабатывать план развития парковочного пространства на ближайшие десять лет.

В тех городах, где платная парковка уже есть, автомобилисты постепенно привыкают к ней: расширение зоны не вызывает социальных протестов, говорит глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

При этом система нуждается в донастройке, считает он. «Нужно внедрять больше возможностей исправлять ошибки, которые допускают водители при оплате,— считает эксперт.— Это касается как Москвы, так и других городов. 95% получаемых сегодня штрафов — от невнимательности: водители ошибаются с одной буквой в номере машины, неправильно вводят номер зоны. Иногда геолокация сбоит, в итоге неверно определяется место парковки».

Александр Шумский подчеркивает, что неоплата парковки — это нарушение, которое не несет общественной опасности (в отличие от нарушений ПДД) — властям нужно быть гибче и больше идти навстречу водителям. В качестве примера он приводит систему на платных дорогах, позволяющую оплатить проезд в течение пяти дней без штрафов. «Что-то такое должно быть и на платных парковках»,— считает эксперт.

Иван Буранов