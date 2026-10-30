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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
ЖизньПДД и дороги

Дептранс Москвы индексирует тарифы на платной парковке и введет новые платные зоны с 17 декабря

Столичный дептранс сообщил об изменениях в работе платных парковок Москвы с 17 декабря.

  • Расширяется список улиц с динамическим тарифом, который меняется в реальном времени в зависимости от загруженности парковки. Сейчас такой тариф действует на 63 улицах, теперь он будет применяться на 236.

  • Предельная цена за час парковки на улицах с динамическим тарифом вырастет с 800 до 950 руб. «Текущий тариф уже не гарантирует свободных мест, поэтому его необходимо менять для регулирования спроса», — поясняют в дептрансе. При минимальной занятости парковка будет переходить в бесплатный режим.

  • Фиксированные дневные тарифы, применяемые на остальных улицах, также будут проиндексированы. Так, минимальная дневная цена за парковку вырастет с 40 до 50 руб. Тариф «повышенный» увеличится с 380 до 400 руб., а тариф «увеличенный» — с 600 до 650 руб. в час. «Это позволит освободить самые загруженные парковки и сократить лишний автотрафик», — говорят в дептрансе.

  • Цены вырастут также на улицах, где загружено более 80–90% парковочных мест. Список таких улиц опубликован на транспортном портале Москвы.

  • В зону действия резидентных разрешений добавят девять участков улиц в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗАО. Это значит, что парковка там станет платной. Изменения согласовали с местными муниципальными депутатами.

  • На некоторых улицах в ЦАО, ЮАО, СВАО и САО парковка станет дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках составляет менее 50%, поэтому тариф снижают для «баланса спроса», пояснили в дептрансе. Список этих улиц опубликован на транспортном портале Москвы.

«Специалисты постоянно анализируют транспортные потоки и эффективность использования парковок в столице, — заключили в дептрансе. — Когда загруженность не соответствует спросу, растет количество уникальных припаркованных авто, увеличивается продолжительность парковочной сессии и падает оборачиваемость мест, тарифы необходимо пересматривать. Цель платных парковок — гарантировать свободное место, если водитель приехал в город на машине».

Авторы

  • Иван Буранов
    Иван Буранов
    заведующий отделом