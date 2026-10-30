Дептранс Москвы индексирует тарифы на платной парковке и введет новые платные зоны с 17 декабря

Расширяется список улиц с динамическим тарифом, который меняется в реальном времени в зависимости от загруженности парковки. Сейчас такой тариф действует на 63 улицах, теперь он будет применяться на 236.

Предельная цена за час парковки на улицах с динамическим тарифом вырастет с 800 до 950 руб. «Текущий тариф уже не гарантирует свободных мест, поэтому его необходимо менять для регулирования спроса», — поясняют в дептрансе. При минимальной занятости парковка будет переходить в бесплатный режим.

Фиксированные дневные тарифы, применяемые на остальных улицах, также будут проиндексированы. Так, минимальная дневная цена за парковку вырастет с 40 до 50 руб. Тариф «повышенный» увеличится с 380 до 400 руб., а тариф «увеличенный» — с 600 до 650 руб. в час. «Это позволит освободить самые загруженные парковки и сократить лишний автотрафик», — говорят в дептрансе.

Цены вырастут также на улицах, где загружено более 80–90% парковочных мест. Список таких улиц опубликован на транспортном портале Москвы.

В зону действия резидентных разрешений добавят девять участков улиц в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗАО. Это значит, что парковка там станет платной. Изменения согласовали с местными муниципальными депутатами.