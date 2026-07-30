На свой взыск и страх

Таксопарки пытаются убедить мэрию Москвы многократно снизить для них штраф за нарушение правил парковки. Сейчас оставленная на газоне машина обходится бизнесу в 300 тыс. руб., а гражданам — всего в 5 тыс. руб. Таксопарки хотят уравнять эти тарифы, но шансов, как считают эксперты, немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Национальная ассоциация таксопарков (НАТ) обратилась к заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с просьбой поменять систему назначения административных штрафов для автомобилей такси, принадлежащих таксопаркам. Об этом говорится в письме организации от 16 июля (есть у “Ъ”). Основные предложения организации сводятся к снижению штрафов в несколько раз.

В дептрансе Москвы сообщили “Ъ”, что после принятия в январе 2025 года Мосгордумой решения увеличить размер штрафа за неоплату парковки для юрлиц количество нарушений сократилось более чем на 24% год к году.

Принятые меры мэрия считает эффективными: водители организаций и корпоративных автомобилей стали более ответственными.

Сейчас штрафы за нарушения ПДД в Москве для бизнеса существенно выше, чем для частных лиц. Например, парковка на газоне обходится юридическим лицам в 300 тыс. руб., малым и средним предпринимателям — в 150 тыс. руб. Не оплаченная вовремя парковка стоит бизнесу 50 тыс. руб.

Все эти штрафы для машин из реестра НАТ предлагает снизить до тарифа для граждан — 5 тыс. руб. В мэрии, впрочем, напоминают, что 95% водителей в Москве оплачивают парковку в среднем за 35 секунд.

Также НАТ предлагает снизить штраф для таксопарков за неуплату платной парковки, когда она не могла быть произведена из-за отсутствия доступа к интернету. В дептрансе отмечают, что в период перебоев с интернетом оплатить парковку можно через СМС-сообщения или голосовой сервис.

Также предлагается увеличить с 5 до 10 минут время бесплатного размещения на платной парковке для посадки и высадки пассажиров, в том числе маломобильных граждан. В НАТ поясняют, что, владея машинами, многие парки сдают их в аренду водителям.

Получается, таксопарк отвечает за действия человека, который самостоятельно принимает решения и зачастую работает без непосредственного контроля со стороны владельца автомобиля, говорят в сервисе заказа такси «Максим».

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Ответственность за выплаты штрафов, выписанных юрлицу-таксопарку, может распределяться на водителя и компанию по-разному в зависимости от условий договора, говорят собеседники “Ъ”. Одни таксопарки не привлекают водителя к выплате штрафов, другие — пытаются привлечь, но не всегда успешно из-за больших сумм. Количество нарушений таксистов тем временем растет. Согласно данным МАДИ, в 2025 году их количество достигло 14 тыс., прибавив за год 14%. Необходимость оплаты за них взысканий давит на бизнес.

Штрафы — один из множества факторов, которые ухудшают экономику перевозок, утверждают в такси «Максим». Отрасль сталкивается с ростом стоимости автомобилей, лизинга и кредитов, увеличением расходов на обслуживание, страхование, топливо и запчасти, перечисляют там.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова считает, что с потенциальным снижением ответственности случаев нарушения ПДД со стороны таксистов не станет больше. Она убеждена, что размер штрафов должен учитывать реальные экономические условия работы перевозчиков, не ставя их на грань выживания.

Общественный Совет по развитию такси ранее уже пытался договориться с мэрией о сокращении размера взысканий, обращаясь в Штаб по защите бизнеса города Москвы. Пока власти не ответили на предложения, уточнила Ирина Зарипова. Директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти ИГМУ ВШЭ Ляйля Синятуллина сомневается, что таксопаркам удастся убедить мэрию пойти навстречу. Иначе преференций могут потребовать и представители других сфер, поясняет она.

Дарья Андрианова