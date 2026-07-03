Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных семей

Минтранс РФ утвердил поправки к методическим рекомендациям по организации парковочного пространства в городах и муниципалитетах. Документ предлагает предоставлять многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатную парковку для двух автомобилей. Ранее льгота распространялась только на одно транспортное средство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Изначально ведомство утвердило рекомендации в июле 2025 года для повышения качества «принятия решений» при управлении парковками. Тогда в Минтрансе предлагали первым делом провести инвентаризацию объектов и отмечали необходимость создания «комфортных условий» для движения электросамокатов, электромобилей и электровелосипедов.

Ранее в ведомстве предлагали использовать опыт Москвы, внедрив в регионах оплату парковок через смартфоны и систему резидентских разрешений, которые должны выдаваться местным жителям, сиротам, многодетным семьям, пенсионерам, беременным женщинам и участникам боевых действий. Администрациям городов с населением более полумиллиона человек в Минтрансе советовали создать отдельное учреждение по управлению парковками. В ведомстве рекомендовали муниципалитетам разработать план развития парковочного пространства на ближайшие десять лет. Эффективное управление парковками, уверены в ведомстве, должно повысить безопасность движения, создать комфортную среду для жителей, сократить уровень шума и концентрации вредных веществ в воздухе.

Александр Воронов