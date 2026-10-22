Эвакуатор позвонит заранее

Другое дело, что я бы, конечно, параллельно ввел некоторые другие порядки в части скорости эвакуации, когда человеку дается какой-то срок для того, чтобы разобраться с проблемой. Наверное, штраф может быть выше, но по крайней мере его не будут увозить. Или применил бы меру, которая существует в некоторых европейских странах, как блокиратор. Потому что у нас есть эвакуация срочная, когда человек мешает чему-то серьезному, гидрант перегородил или въезд в подъезд. Но когда это не угрожает общественной безопасности, надо применять другие меры. И сама по себе эвакуация — это наказание, но не способ заработка. А сегодня у нас вот эти так называемые зеленые крокодилы рыщут, чтобы окупить свой бизнес, который не так доходен, как бы хотелось, потому что все-таки люди пытаются соблюдать в целом ПДД и чаще допускают оплошности, нежели чем умышленно паркуют неправильно автомобиль».