Эвакуатор позвонит заранее
Зачем в Госдуме предложили предупреждать водителей об эвакуации
Эвакуировать автомобиль можно будет только после предупреждения водителя. Такую инициативу Минтранса анонсировал новый глава ведомства Дмитрий Ядров. Сейчас многие автомобилисты узнают об эвакуации, только когда машина уже оказывается на штрафстоянке. Предполагается, что новая система позволит водителям избежать эвакуации.
Депутаты назвали инициативу своевременной и предложили распространить ее на всю страну. Но сама идея далеко не новая, напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Её высказывали за последние год-два различные инициаторы из разных партий. Буквально в августе предлагали за 10 минут предупреждать как минимум, кто-то за полчаса, через «Госуслуги», еще как-то. И было очевидно, что такую инициативу вряд ли примут по двум причинам. Во-первых, эвакуатор сам себя не окупит. Если он будет сначала ждать нарушителя, потом прибежит нарушитель, и эвакуатор уйдет ни с чем. Это коммерческая история. Я с трудом себе представляю, что какая-то городская служба эвакуации будет работать просто за городской бюджет.
Во-вторых, наглые водители станут еще наглее. Это, может быть, даже более веская причина, потому что все, кому очень надо, будут с легкой душой оставлять машины на тротуаре перед пешеходным переходом, вторым рядом и в других запрещенных местах. “А я буквально на 10 минут. А если эвакуатор, меня должны предупредить. Заплачу штраф и дальше буду стоять, да? Или я уеду, сделаю кружочек вокруг квартала и опять встану”.
Поэтому удивительно, что появился такой законопроект. Еще не значит, что его примут. У меня только одна мысль возникает. Может быть, кому-то очень захотелось поработать над созданием некой новой цифровой платформы, возможно, за государственный счет, и может быть, здесь чей-то есть интерес».
Кроме того, Минтранс предлагает создать новую цифровую платформу. Она позволит обмениваться данными об эвакуации автомобилей и напрямую предупреждать водителей. Однако в Москве такие уведомления уже приходят через «Госуслуги». Зачем создавать еще одну систему, не совсем понятно, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:
«Создание многочисленных платформ — это излишнее, потому что у нас существуют «Госуслуги», приложение «Авто». Этого достаточно для того, чтобы человек мог увидеть все нужные для него сообщения. Ну и в конце концов, есть национальный мессенджер, где все это тоже должно дублироваться. Если такие уведомления будут попадать в эти сервисы, то, наверное, человек сумеет достаточно быстро среагировать.
Другое дело, что я бы, конечно, параллельно ввел некоторые другие порядки в части скорости эвакуации, когда человеку дается какой-то срок для того, чтобы разобраться с проблемой. Наверное, штраф может быть выше, но по крайней мере его не будут увозить. Или применил бы меру, которая существует в некоторых европейских странах, как блокиратор. Потому что у нас есть эвакуация срочная, когда человек мешает чему-то серьезному, гидрант перегородил или въезд в подъезд. Но когда это не угрожает общественной безопасности, надо применять другие меры. И сама по себе эвакуация — это наказание, но не способ заработка. А сегодня у нас вот эти так называемые зеленые крокодилы рыщут, чтобы окупить свой бизнес, который не так доходен, как бы хотелось, потому что все-таки люди пытаются соблюдать в целом ПДД и чаще допускают оплошности, нежели чем умышленно паркуют неправильно автомобиль».
Сейчас федеральный закон не предусматривает уведомлений об эвакуации. По правилам задержание машины оформляют протоколом. Если водитель успеет устранить нарушение до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны оставить. Иначе придется заплатить почти 12,5 тыс. руб. за эвакуацию. При быстрой оплате действует скидка 25%. А сутки на штрафстоянке обойдутся еще примерно в 2 тыс. руб.