Регионы продолжат брать плату за эвакуацию автомобилей
Правительство РФ, по данным “Ъ”, не поддержит поправки к КоАП, предусматривающие освобождение автовладельцев от оплаты эвакуации и хранения неправильно припаркованных автомобилей на штрафстоянке. Соответствующий законопроект фракции «Новые люди» рассмотрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности — на него подготовлен отрицательный отзыв.
В пояснительной записке к поправкам (“Ъ” ознакомился с текстом) депутаты указывали на то, что задержание автомобиля может повлечь для граждан «существенные дополнительные расходы» сверх назначенного парковочного штрафа. В качестве примера парламентарии приводили цену на эвакуацию в Москве для машин мощностью 80–250 л. с.— 12,4 тыс. руб.
В правительстве обратили внимание, что направление автомобиля на штрафстоянку применяется не произвольно, а только в случаях совершения лицом правонарушения, угрожающего безопасности движения. В этом случае обязанность по оплате перемещения и хранения задержанного транспортного средства возлагается на лицо, привлеченное к ответственности. А в случае если производство по делу прекращено по «реабилитирующим» основаниям (например, из-за отсутствия события и состава административного правонарушения), расходы возлагаются на федеральный и региональный бюджеты. Такой подход, объясняют в правительстве, позволяет обеспечить «баланс частных и публичных интересов».
В том случае, если будет принят законопроект «Новых людей», возникнут дополнительные расходы бюджетов субъектов РФ, при этом источники финансирования новых расходных обязательств депутаты не определили, обращают внимание в кабинете.