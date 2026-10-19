Регионы продолжат брать плату за эвакуацию автомобилей

В правительстве обратили внимание, что направление автомобиля на штрафстоянку применяется не произвольно, а только в случаях совершения лицом правонарушения, угрожающего безопасности движения. В этом случае обязанность по оплате перемещения и хранения задержанного транспортного средства возлагается на лицо, привлеченное к ответственности. А в случае если производство по делу прекращено по «реабилитирующим» основаниям (например, из-за отсутствия события и состава административного правонарушения), расходы возлагаются на федеральный и региональный бюджеты. Такой подход, объясняют в правительстве, позволяет обеспечить «баланс частных и публичных интересов».