ЦОДД запретил парковку у Рижского цветочного рынка с 6 по 8 марта

Автомобилистам запретят парковаться около Рижского цветочного рынка в Москве с 6 по 8 марта. Об этом сообщили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Меры приняты для обеспечения безопасности и удобства проезда в праздничные дни, пояснили в ЦОДД. С 00:01 мск 6 марта до 20:00 мск 8 марта парковку также запретят для всех видов транспорта (личные автомобили и такси) на дублере Третьего транспортного кольца у д. 88 стр. 1 по проспекту Мира.

Водителей призвали заранее планировать маршруты и место для парковки, а также следовать требованиям временных знаков.