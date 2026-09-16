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Минтранс представил дорожный знак парковки для многодетных семей

Министерство транспорта утвердило дизайн дорожного знака, который обозначает парковочные места для многодетных семей. Его представил первый замглавы ведомства Константин Пашков вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на Международном фестивале молодежи.

Фото: Минтранс России

Фото: Минтранс России

Оформление знака выбрали по итогам голосования, которое Минтранс проводил в июле. Большинство (46%) выбрало вариант с белой буквой «Р» на синем фоне и изображением семьи с тремя детьми под ней. В опросе участвовало порядка 4 тыс. человек.

Сейчас Минтранс вносит изменения в правила дорожного движения, а затем скорректирует соответствующий ГОСТ. «После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды»,— указала пресс-служба ведомства.

Новый дорожный знак будут размещать у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Какие штрафы будут применяться за нарушение правил (стоянку машин на местах для многодетных семей), пока не известно.

В мае ведомство заявило, что будет рекомендовать региональным властям смягчить правила работы платных парковок. Минтранс считает, что семьи с четырьмя (или более) детьми должны иметь два разрешения на бесплатную парковку у дома. Сейчас в большинстве городов семьи могут оформить только одно разрешение.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для многодетных семей уже действует разрешительный механизм: как отмечалось в июле 2025 года, им могут выдавать разрешения на бесплатную парковку, в том числе в границах конкретного района — наряду с беременными женщинами, сиротами, пенсионерами и участниками боевых действий. Такое разрешение дает право пользоваться парковкой на определенной территории, а новый знак обозначает специальные места на улице — это разные элементы регулирования.

Появление знака не отменяет разрешительный порядок, а добавляет к нему визуальное обозначение мест, предназначенных для многодетных семей. Практический режим таких мест станет понятен после того, как изменения будут закреплены в правилах дорожного движения и нормативе для дорожных знаков; пока не определен и порядок штрафов за стоянку на этих местах.

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