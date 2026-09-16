Минтранс представил дорожный знак парковки для многодетных семей

Министерство транспорта утвердило дизайн дорожного знака, который обозначает парковочные места для многодетных семей. Его представил первый замглавы ведомства Константин Пашков вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на Международном фестивале молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минтранс России Фото: Минтранс России

Оформление знака выбрали по итогам голосования, которое Минтранс проводил в июле. Большинство (46%) выбрало вариант с белой буквой «Р» на синем фоне и изображением семьи с тремя детьми под ней. В опросе участвовало порядка 4 тыс. человек.

Сейчас Минтранс вносит изменения в правила дорожного движения, а затем скорректирует соответствующий ГОСТ. «После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды»,— указала пресс-служба ведомства.

Новый дорожный знак будут размещать у поликлиник, школ, детских садов и торговых центров. Какие штрафы будут применяться за нарушение правил (стоянку машин на местах для многодетных семей), пока не известно.

В мае ведомство заявило, что будет рекомендовать региональным властям смягчить правила работы платных парковок. Минтранс считает, что семьи с четырьмя (или более) детьми должны иметь два разрешения на бесплатную парковку у дома. Сейчас в большинстве городов семьи могут оформить только одно разрешение.