Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
26 июня, среда
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
26 июня, среда
Слушать радио
Коротко
Новости
10:16
Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России
11:15
Совет федерации одобрил приостановку участия России в Договоре о РСМД
12:03
В МИД РФ оценили вероятность удара США по Ирану
11:11
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Саратове
11:37
Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в Хабаровский край
12:15
В Ростове-на-Дону члена ИГ приговорили к 18 годам строгого режима
12:13
Суд продлил арест братьев Магомедовых
12:11
Законопроект о запрете применять статью об ОПС к предпринимателям вернули автору
11:47
Совет федерации утвердил нового заместителя генпрокурора
11:40
В Крыму утонули два десантника
11:32
Второму участнику нападения на пермскую школу не удалось обжаловать приговор
11:27
«Рособоронэкспорт» поставил вооружение в 43 страны в 2018 году
11:12
В Москве из-за стройки ограничено движение транспорта в шести округах
11:07
Замглавы МИДа: Россия примет военные меры в ответ на действия НАТО
11:02
Под Краснодаром отключено водоснабжение из-за массового заболевания жителей
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 31.05.2019)
Исследования общественного мнения
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
35
«Мы видим уверенный рост рейтинга одобрения президента»
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров — о данных соцопросов
138
Секс-меньшинствам протянули руку
Почти половина россиян высказались за равные права для геев
Ремень для особых случаев
Российские родители готовы бить детей только за серьезные проступки
5
Непересмотренная перестройка
Граждане до сих пор смотрят на реформы с недоверием
У врио губернаторов замерили разницу с потенциалом
ВЦИОМ оценил уровень поддержки недавних назначенцев
4
Убоюсь я роста цен
КРОС изучил основные страхи россиян
1
Чему нас учат семья и школьники
Исследователи спросили, как дети совмещают учебу и свободное время
14
Президент потерял прошлогодний максимум
«Левада-центр» изучил электоральный рейтинг экс-кандидатов
7
Покойный чувствовал себя хорошо
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
1
Непроверяемое доверие
За 30 лет так и не найдены подходы к избирателю
67
Россияне остались без общих ценностей
Социологи прогнозируют электоральные проблемы для политиков
5
Комиссии оставят без бонусов
Безналичные платежи могут стать менее привлекательными для граждан
8
За бедностью следует коррупция
Социологи выяснили, что беспокоит граждан
5
Страна нежданной старости
Россияне не готовятся стать пожилыми
4
Предпринимательство остается мечтой
Почти две трети россиян хотят открыть свой бизнес
60
На Курилах практически нет желающих передать острова Японии
Опрос двух третей граждан провел ВЦИОМ
42
Граждане хотят объединяться ради общей идеи
Но пока друг другу не доверяют
Архив
наглядно
Фотогалерея
Ус отклеился
Как приводят в порядок свою внешность известные политики и бизнесмены
Видео
Boeing негде парковать 737 MAX
Какой выход нашла корпорация и какие убытки она несет
Фотогалерея
Фото дня: 25 июня
Открытие форума «Армия-2019» в Московской области, возвращение экипажа МКС, лемуры в зоопарке Рима и другие яркие кадры
Фотогалерея
«Усадьба Jazz–2019»
Как прошел музыкальный фестиваль в Коломенском
Фотогалерея
Протесты в Грузии
Как развивались события в Тбилиси 20-23 июня
Фотогалерея
Выпускной-2019
Как прошли праздничные мероприятия в Москве
Фотогалерея
АК в надежных руках
Кто из известных личностей держал в руках автомат Калашникова
Фотогалерея
Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Документы из считавшегося уничтоженным архива времен ГУЛАГа
228-я статья УК в граммах и сроках: о чем она и как применяется на практике
Подкаст «ЪFM. Карьера»: Чему ментор может научить студента?
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
24–28 июня
Самое читаемое
просмотров:
255267
Грузия приценивается к санкциям
Кризис в отношениях с Россией ударит по экономике
просмотров:
129956
«Лесное дело» аукнулось в столице
Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга арестовали в Хабаровске
просмотров:
116961
Завтрак без туриста
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
просмотров:
95812
Российская делегация входит и выходит из зала ПАСЕ
Ассамблея готовится к новым баталиям
просмотров:
76735
За грязные номера оставят без прав
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Первые лица |
все
Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин о диверсификации бизнеса
Глава Philip Morris International Андре Калантзопулос о судах с BAT и росте нелегальной продукции
Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
Тенденции |
все
Как изменилась российская индустрия казино
К чему привела экспансия российских чемпионатов
Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия