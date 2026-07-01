Россияне боятся довериться пухососам

Почти половина россиян (46%) признаются, что не могут отличить настоящие изображения, аудио или видеозаписи от контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ). Такие результаты показал телефонный опрос, который в июне провел Центр исследований общества «Знание». На вопросы ответили 1,6 тыс. человек.

Впрочем, 51% из них уверены, что смогут распознать ИИ,— но чем старше человек, тем сильнее он сомневается в себе. Отметим, 42% респондентов признались, что уже путали ИИ-материалы с реальностью. А 36% уверены, что такого с ними не происходило (среди них много жителей малых населенных пунктов, респондентов старше 60 лет и людей без высшего образования).

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«Яркий пример — история с пухососами,— говорит первый замгендиректора общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.— В начале июня в соцсетях разлетелись видео с роботами, которые собирают тополиный пух на улицах Москвы. Многие решили, что устройство действительно существует, а в итоге оказалось, что ролики были сгенерированы. Современные технологии позволяют создавать настолько убедительный контент, что даже опытные пользователи порой не могут с ходу отличить правду от искусной имитации. И если в ситуации с пухососами речь шла о безобидной шутке, то в других случаях подобная доверчивость может иметь куда более серьезные последствия — от распространения ложных новостей до финансовых и репутационных потерь».

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Исследователи также спросили, обеспокоены ли россияне распространением ИИ-контента. Проблему в этом видят 47% опрошенных. Главный страх — использование ИИ для мошенничества: этого опасаются 29% респондентов. Еще 5% боятся, что такие технологии могут использоваться для манипуляции сознанием людей в политических целях. Но 49% респондентов не считают ИИ-контент угрозой.

Полина Ячменникова