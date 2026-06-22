ВЦИОМ: большинство россиян переживают об утрате навыков из-за ИИ

Подавляющее большинство россиян (78%) беспокоятся, что из-за искусственного интеллекта (ИИ) люди разучатся выполнять что-либо самостоятельно. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ, проведя в мае интернет-опрос среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Россияне волнуются об этом чуть меньше граждан США — в аналогичном исследовании американской компании Pew Research Center беспокойство выразили 82% опрошенных. Половина респондентов из России уверены, что сталкиваются с ИИ ежедневно (в США — 46%). Всего 15% россиян считают риски от использования технологии «очень высокими», среди американцев таких уже четверть. 5% американцев отметили, что вообще не слышали про ИИ, у россиян таких ответов нет.

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ВЦИОМ также выяснил, в каких вопросах, по мнению респондентов, нельзя прибегать к помощи ИИ. Наиболее негативно отнеслись россияне к использованию ИИ в определении того, могут ли два человека полюбить друг друга (против 77%), в консультировании людей по вопросам веры (против — 73%) и в принятии решений об управлении страной (против — 59%).

Лучше всего ИИ, по мнению опрошенных, может справиться с прогнозированием погоды и поиском финансовых преступлений (за применение технологии для этих задач — 61% россиян), а также с обнаружением мошенничества при получении пособий (за — 58%).

«Восприятие искусственного интеллекта зависит от сферы применения,— уверена эксперт департамента социальных исследований АЦ ВЦИОМ Ксения Демина.—Ярко прослеживается ужесточение границ применимости там, где ожидается искренность, личное участие. Но там, где ИИ воспринимается как надежный технический инструмент, реакция заметно мягче».

Полина Ячменникова