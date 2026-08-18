Дообучение — свет

По мнению 70% россиян осваивать новые навыки и повышать квалификацию нужно хотя бы раз в несколько лет. К таким выводам пришли в аналитическом центре ВЦИОМ. Лишь треть опрошенных проходили дополнительное обучение за последний год, и чаще всего оно было связано с профессиональной деятельностью. Несмотря на высокую популярность онлайн-курсов в крупных городах допобразование заметно популярнее, чем в небольших населенных пунктах, обращают внимание эксперты — это связано в том числе с особенностями рынка труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Аналитический центр ВЦИОМа опубликовал 18 августа исследование, посвященное отношению россиян к непрерывному обучению (основано на телефонном опросе, проводилось в августе 2026 года). Семь из десяти респондентов считают периодическое прохождение курсов повышения квалификации и получение дополнительного образования необходимостью. Более того, более трети (37%) опрошенных уверены, что делать это нужно ежегодно. Лишь 20% россиян полагают, что в дополнительном обучении нет необходимости, если у человека есть хорошее базовое образование.

При этом ответы респондентов зависят от их места жительства (см. график). Так, среди опрошенных из Москвы и Санкт-Петербурга 52% сообщили, что за последний год прошли допобучение. В других городах-миллионниках таких оказалось уже 36%, а среди сельских жителей — 25%. Чаще всего россияне за последний год осваивали навыки, связанные с повышением профессиональной квалификации (41%), а личностное развитие оказалось популярно лишь среди 10% опрошенных. О своем намерении научиться новому в ближайший год заявило 28% россиян, еще 11% надеются сделать это в следующие 2–3 года. Большинство опрошенных (58%), однако, не имеют таких планов.

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Базового образования, полученного в вузе или колледже, все чаще недостаточно для всей профессиональной карьеры, и человеку приходится возвращаться к обучению, обновлять компетенции и иногда существенно менять содержание своей работы, отмечает руководитель направления дирекции приоритетных образовательных инициатив общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Карташева. Эксперт добавляет, что такую необходимость заметно усиливает развитие искусственного интеллекта — из-за него не только появляются новые профессии, но и меняются подходы к работе внутри уже существующих.

При этом, хотя удаленный формат и снял территориальный барьер, в столицах допобразование получают гораздо чаще. «В крупных городах человек оказывается в профессиональной среде, где коллеги тоже постоянно учатся, и дополнительное обучение постепенно становится нормой. Продолжают учиться и те, кто уже хорошо образован и работает в среде, где новые знания постоянно востребованы. Получается, что одни люди все время наращивают свои компетенции, а другие все сильнее от них отстают», — заключает Наталья Карташева. В крупных городах также больше работодателей, вкладывающихся в персонал, добавляет руководитель проекта Дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХИГС Айрат Сатдыков. «Оплату допобразования чаще всего возлагают на работодателя или государство: подавляющее большинство взрослых готовы учиться тогда, когда обучение им организовал и оплатил кто-то другой», — заключает он.

Полина Ячменникова