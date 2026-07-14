ВЦИОМ: богатство в России начинается от 393 тыс. руб. в месяц

Человека можно считать богатым, если в месяц он зарабатывает от 393 тыс. рублей, считают опрошенные ВЦИОМ россияне. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по стране на январь 2026 года при этом составила 103,6 тыс. руб.

Аналитический центр отмечает, что за 20 лет представление о том, какого человека можно считать богатым, сильно изменилось. Тогда планка составляла 95 тыс. руб. «Если в 2005 г. для того, чтобы считаться богатым, надо было получать примерно 11 средних зарплат, то сегодня — уже четыре, и это более достижимая цель», — указывает ВЦИОМ.

Богатыми себя при этом считают 4% респондентов, 21% намерены добиться этого, а 30% хотели бы, но сомневаются в своих способностях. При этом еще 40% ответили, что они и вовсе не планировали становиться богатыми.