ВЦИОМ: богатство в России начинается от 393 тыс. руб. в месяц
Человека можно считать богатым, если в месяц он зарабатывает от 393 тыс. рублей, считают опрошенные ВЦИОМ россияне. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по стране на январь 2026 года при этом составила 103,6 тыс. руб.
Аналитический центр отмечает, что за 20 лет представление о том, какого человека можно считать богатым, сильно изменилось. Тогда планка составляла 95 тыс. руб. «Если в 2005 г. для того, чтобы считаться богатым, надо было получать примерно 11 средних зарплат, то сегодня — уже четыре, и это более достижимая цель», — указывает ВЦИОМ.
Богатыми себя при этом считают 4% респондентов, 21% намерены добиться этого, а 30% хотели бы, но сомневаются в своих способностях. При этом еще 40% ответили, что они и вовсе не планировали становиться богатыми.
Представления о богатстве значительно разнятся в зависимости от региона и демографической группы. Например, исследование SuperJob 2025 года показало, что для россиян порог бедности вырос до 48 тыс. руб. в месяц, а порог богатства — до 930 тыс. руб. В этом же исследовании отмечается, что мужчины устанавливают более высокие планки богатства, чем женщины, а люди старшего возраста имеют более высокие требования к доходу как для бедных (51 тыс. руб.), так и для богатых (1,1 млн руб.) по сравнению с молодежью.
Другие исследования показывают, что россияне с доходами из верхних 10% (медианный доход 180 тыс. руб. в месяц) не считают себя состоятельными, полагая, что для статуса «богатый» им требуется около 500 тыс. руб. в месяц на члена домохозяйства. Эксперты связывают это с расслоением внутри группы и восприятием неравенства, когда 73% богатых россиян отмечают рост неравенства и 57% указывают на диспропорции в доходах. Росстат, который планирует изменить методику оценки доходов, также сталкивается с проблемой исследования доходов богатого населения, поскольку люди часто отказываются сообщать о своих расходах.