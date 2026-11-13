Опрос имеет значение
Доверие к социологии в России снижается
Россияне считают социологические опросы важным инструментом взаимодействия власти и общества, однако доверие к их результатам в последнее время снижается. К такому выводу пришел аналитический центр ВЦИОМ в рамках ежегодного исследования, посвященного востребованности общественных замеров. По данным социологов, граждане все чаще сомневаются в откровенности респондентов, влиянии результатов на непопулярные решения и корректности задаваемых вопросов.
О высокой востребованности опросов среди населения на марафоне «Вселенная мнений» рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Он представил данные, согласно которым 87% респондентов так или иначе считают работу поллстеров нужной. Наиболее востребованной она оказалась у тех, кто родился после 1992 года, наименее — у «поколения оттепели» (до 1947-го).
Однако доверие к опросам распространено заметно меньше, чем признание их необходимости.
Индекс доверия, который ВЦИОМ рассчитывает по специальной формуле, снижается третий год подряд (см. график). Согласно свежему исследованию, наиболее критично к результатам социологических замеров относятся старшие и младшие миллениалы (те, кто родился с 1982 по 2000 год). По словам Валерия Федорова, это может быть следствием дефицита отзывчивости респондентов: «Мало кто берет трубку, и участие в исследовании принимали те, кто согласился. У тех, кто отказался, возможно, худшее представление о том, нужны ли опросы».
Гендиректора ВЦИОМа рассказал, что 37% критически настроенных респондентов обвинили участников исследований во лжи, 25% заявили об отсутствии какого-либо влияния результатов опросов на непопулярные решения власти, а еще 20% указали на некорректность итоговых данных. «У нас четверть населения считает, что был прав Птолемей с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли, в Америке таких треть. Подобные результаты часто встречают недоумение, и это одна из причин недоверия к ним»,— добавил он.
По словам Валерия Федорова, в целом социологи фиксируют меньший уровень сомнения в достоверности опросов, чем в 2010-х. Наибольшее число скептиков было после президентских выборов в 2018 году, добавил он. «Перед выборами все хорошо: наше будущее прекрасно, настоящее великолепно, а прошлое выше всяких похвал. Через три месяца после них наступила пенсионная реформа, и общество очень негативно это все восприняло, мы увидели, как попадали рейтинги доверия ко всем — партиям, профсоюзам, судам и социологам»,— объяснил руководитель ВЦИОМа.
Валерий Федоров подчеркнул, что социологи будут добиваться роста доли доверяющих исследованиям. В противном случае, по его словам, может увеличиться число скептиков, а «люди, которые принимают решения, увидят распространение недоверия к опросам». «И на основании этого могут менее серьезно относиться к их результатам и рекомендациям, которые мы даем»,— подытожил господин Федоров.