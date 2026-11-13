Опрос имеет значение

По словам Валерия Федорова, в целом социологи фиксируют меньший уровень сомнения в достоверности опросов, чем в 2010-х. Наибольшее число скептиков было после президентских выборов в 2018 году, добавил он. «Перед выборами все хорошо: наше будущее прекрасно, настоящее великолепно, а прошлое выше всяких похвал. Через три месяца после них наступила пенсионная реформа, и общество очень негативно это все восприняло, мы увидели, как попадали рейтинги доверия ко всем — партиям, профсоюзам, судам и социологам»,— объяснил руководитель ВЦИОМа.