ВЦИОМ: 80% опрошенных россиян считают Путина одним из самых влиятельных лидеров мира
07.10.2026, 18:52
Абсолютное большинство участников опроса ВЦИОМа (80%) считают президента России Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. 17% опрошенных не разделяют эту точку зрения. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМа.
71% респондентов считают, что за годы президентства Владимира Путина Россия стала «сильнее и увереннее в себе». 69% опрошенных отметили, что благодаря его политике «с Россией стали больше считаться на мировой арене».
Две трети респондентов уверены, что Россия во главе с Владимиром Путиным сможет преодолеть «все трудности» (68%).