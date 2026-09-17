Мнение россиян: заниматься благотворительностью нужно независимо от достатка

За двадцать лет доля россиян, считающих, что заниматься благотворительностью должны прежде всего состоятельные люди, сократилась почти в 2,5 раза: с 41% до 17%. К таким выводам пришли исследователи Аналитического центра ВЦИОМ, опросив в сентябре 1,6 тыс. человек.

Теперь подавляющее число респондентов (77%) уверены, что благотворительность «должна быть делом каждого человека — в меру его возможностей». Среди младших поколений доля тех, кто считает, что помощь не должна зависеть от достатка, выше. Среди людей, рожденных с 1992 по 2000 год, таких 83%, а среди тех, кто родился с 1948 по 1967 год,— 71%.

Вместе с тем большинство россиян (60%) уверены, что благотворительность должна быть анонимной и широко говорить о своих добрых делах не следует. 48% респондентов отмечали, что эта помощь, как со стороны частных лиц, так и от представителей бизнеса, должна быть бескорыстной и государству не следует как-то ее поощрять.

Впрочем, еще 30% опрошенных уверены, что поощрение возможно, но оно должно быть моральным — в виде общественного признания, выражения благодарности и известности. 15% считают, что благотворительность должна поощряться государством все же и материально.

Также более половины россиян (51%) отметили, что решением социальных проблем должно заниматься государство. Люди же, желающие заниматься благотворительностью, должны сами выбирать, на что потратить деньги — например, на культуру, искусство или что-то другое, что кажется важным им самим.

Тем не менее 38% респондентов уверены, что жертвовать стоит на поддержку школ, больниц, спортивных и оздоровительных учреждений, брошенных детей и другие наиболее острые социальные проблемы.

Полина Ячменникова