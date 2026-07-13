ВЦИОМ: все больше россиян считает, что старость наступает после 65 лет

Старость, по ощущению большинства россиян, наступает в промежутке между 50 и 64 годами. Так считают 55% участников телефонного опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМа, проведенного в июне среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Однако этот возрастной рубеж постепенно увеличивается и сдвигается к отметке 65–70 лет. Так, за последние девять лет количество респондентов, уверенных, что старость наступает после 65 лет, увеличилось на 9 п. п. (см. график).

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46% опрошенных полагают, что уже в этом веке ученые смогут найти средство от старения, помогающее заметно продлить молодость. Половина респондентов также уверены, что с возрастными изменениями надо бороться, причем всем — независимо от пола. Еще 5% полагают, что прилагать усилия для сохранения молодости должны только женщины, а 1% — только мужчины.

Замедлить старение пытаются 56% респондентов. Этот показатель не отличается среди мужчин и женщин. Активнее других этим занимаются россияне среднего и раннего пенсионного возраста, граждане с хорошим материальным положением, высшим образованием и жители обеих столиц. Cамым эффективным средством для сохранения молодости россияне считают физическую активность (в том числе работу по дому и на даче) и занятия спортом (77%). Также опрошенные возлагают надежды на правильное питание (28%), здоровый образ жизни (13%), отказ от алкоголя и курения (10%) и на режим сна (5%).

«Активное долголетие становится социальной стратегией, которая трансформировалась из неготовности представить себя в будущем пенсионером до осознания важности сохранения здоровья и внешней молодости, даже среди мужчин,— полагает руководитель практики "Социальная сфера" АЦ ВЦИОМа Екатерина Юшкина.— Однако фиксируется и неравномерность ресурсов. Нивелировать это неравенство способно превращение здоровьесбережения в массовую практику, в том числе через расширение доступности социальных программ».

Полина Ячменникова