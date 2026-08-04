Каждый второй опрошенный россиянин за последние пять лет полноценно не отдыхал

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, посвященного отношению россиян к своему здоровью и практикам здоровьесбережения. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Состоянием здоровья своей семьи и ближайших родственников удовлетворены почти две трети россиян, тогда как в 2006 году так считал лишь каждый второй. При этом за годы наблюдений кардинально изменился подход к заботе о здоровье, отмечают социологи. Возросла роль физической активности: доля россиян, занимающихся спортом хотя бы изредка, выросла почти вдвое — с 44% до 78%. При этом число тех, для кого спорт стал регулярной привычкой, увеличилось более чем втрое — с 9% до 29%. Доля россиян, следящих за своим рационом, достигла исторического максимума — 66%, тогда как доля тех, кто не придерживается никаких принципов питания, сократилась до 16%. Финансовый фактор по-прежнему играет ключевую роль: 17% опрошенных признались, что их меню определяется исключительно стоимостью продуктов.

За двадцать лет доля тех, кому удается регулярно восстанавливать силы, выросла более чем вдвое — с 9% до 22%, но все еще остается низкой, отмечают исследователи. Почти каждый второй россиянин признался, что за последние пять-шесть лет так и не смог полноценно восстановить здоровье. Еще трети удается это сделать, но не каждый год. Социологи связывают это с трудовой культурой: многие продолжают работать даже в праздники.

Молодые люди, согласно опросу, чаще своевременно обращаются к врачам и занимаются спортом, тогда как люди старшего возраста склонны пускать недомогания на самотек. Разрыв в удовлетворенности здоровьем между богатыми и бедными более чем двукратный. Высокообразованные респонденты придерживаются комплексного подхода — спорт, чекапы, диета, тогда как граждане со средним образованием чаще ограничиваются визитом к врачу только при болезни. Жители столиц лидируют по доступности профилактической медицины, в то время как сельские жители, хотя и стремятся к здоровому питанию, значительно уступают горожанам в возможностях.

Наталья Костарнова