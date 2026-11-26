Помимо открытого и честного диалога на доверии граждан сказываются «результаты, которые можно демонстрировать», дополнила социолога специалист по консалтингу Юлия Зубова. «Люди уже устали от пустых слов и обещаний, а ждут результатов»,— отметила она, оговорившись, что такие результаты «могут демонстрировать» и нынешние власти. А депутат Госдумы Дарья Кислицына («Новые люди») добавила, что в коммуникации с населением давно пора разработать «более сложные форматы», чтобы люди «не только и не просто голосовали»: «Нужны новые формы вовлечения граждан, новые экспериментальные форматы, где люди между собой сами определяют, договариваются, какой будет судьба малого двора, города, региона…» Выстроить такие форматы можно, исходя из «лучших практик социальной архитектуры», уверена депутат.