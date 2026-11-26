Любовь с исключениями
Социологи узнали мнение россиян о родных местах и местных властях
Идеального главу города или села в первую очередь отличают честность и неподкупность, внимание к проблемам людей и компетентность. Такие качества чаще всего называли опрошенные Аналитическим центром ВЦИОМ россияне. В целом гражданам присущ локальный патриотизм, однако их эмоциональная связь с местом проживания вовсе не гарантирует удовлетворения действиями местных начальников и положением дел в целом, предупреждают социологи: для этого нужен еще и открытый диалог властей с жителями.
К своему непосредственному месту жительства (городу или деревне) россияне относятся с большой симпатией, сообщила 26 ноября эксперт департамента политических исследований ВЦИОМа Мария Григорьева на круглом столе Экспертного института социальных исследований. 87% опрошенных заявили, что населенный пункт, где они проживают, им нравится, а 73% скорее могли бы назвать себя патриотами своего города или села.
Эту гордость питают преимущественно три фактора: связи между людьми, персональные биографии и природа, пояснила социолог.
На открытый вопрос о том, чем конкретно людям нравится их населенный пункт, 47% дали ответ в духе «здесь живет моя семья, друзья», 39% — «здесь я родился и вырос», 33% — «хорошая экология, природа».
Кроме того, респонденты хвалили «хорошую инфраструктуру и дороги» (21%), «хороших, приятных людей» и наличие «мест, где можно хорошо отдохнуть» (по 18%), а также «хорошую работу» (16%).
В то же время позитивное «эмоциональное восприятие» своих территорий вовсе не означает довольства текущим положением дел, подчеркнула госпожа Григорьева. Здесь оценки значительно скромнее, и текущую ситуацию в их населенном пункте как «скорее хорошую» оценивают только 57% (при 34% недовольных). В среднем свои города как «место для счастливой жизни» россияне оценили на 6,7 балла из 10. Наибольший средний результат показали Москва и Санкт-Петербург (7,7), наименьший — села (6,4) и города с населением до 100 тыс. человек (6,3).
Ответственность за положение дел в их населенном пункте, по мнению большинства респондентов, несут местные власти. Свыше половины опрошенных (52%) утверждают, что комфортность их города или села в первую очередь зависит от местных властей, 37% — от региональных, 31% — от федеральных (можно было дать до двух ответов). «Но есть и ответ "местные жители" (19%), это очень важно»,— заметила Мария Григорьева.
Идеального главу города или села, по мнению респондентов, определяют в первую очередь честность и неподкупность (55%), внимание к проблемам людей (33%), компетентность и грамотность (29%), а также открытость и доступность для людей (27%).
При этом «самый короткий путь к доверию граждан» строится как раз вокруг того, как «власть общается с населением и вообще общается ли», указала представитель ВЦИОМа: «В нашем обществе очень высок запрос на открытость, в том числе и федеральной власти».
Помимо открытого и честного диалога на доверии граждан сказываются «результаты, которые можно демонстрировать», дополнила социолога специалист по консалтингу Юлия Зубова. «Люди уже устали от пустых слов и обещаний, а ждут результатов»,— отметила она, оговорившись, что такие результаты «могут демонстрировать» и нынешние власти. А депутат Госдумы Дарья Кислицына («Новые люди») добавила, что в коммуникации с населением давно пора разработать «более сложные форматы», чтобы люди «не только и не просто голосовали»: «Нужны новые формы вовлечения граждан, новые экспериментальные форматы, где люди между собой сами определяют, договариваются, какой будет судьба малого двора, города, региона…» Выстроить такие форматы можно, исходя из «лучших практик социальной архитектуры», уверена депутат.