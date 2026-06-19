ФОМ и ВЦИОМ оценили долю не желающих голосовать на выборах в Госдуму в 9%

Социологи из фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и аналитического центра ВЦИОМ назвали долю россиян, не желающих участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу. Она составила примерно 9%. При этом по отношению к прошлой неделе у ФОМ эта категория ответов сократилась на 4 процентных пункта (п. п.), с 13% до 9%, а у ВЦИОМ, наоборот, увеличилось на 1,6 п. п., с 8% до 9,6%. Это следует из обновленных политических рейтингов, представленных исследовательскими центрами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Актуальный рейтинг парламентских партий от ВЦИОМа:

«Единая Россия» — 35,5% (+0,6 п. п.);

КПРФ — 10,9% (+0,1 п. п.);

«Новые люди» — 9,8% (+0,2 п. п.);

ЛДПР — 9,4% (–1,1 п. п.);

«Справедливая Россия» — 5,8% (+0,6 п. п.).

Вместе с тем, по данным ВЦИОМа, упал уровень доверия почти ко всем политикам, чей персональный рейтинг ведет центр. Доверие к президенту РФ Владимиру Путину сократилось на 0,6 п. п. (73,3%), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — на 3,9 п. п. (31,2%), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — на 5,1 п. п. (18,5%), к руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову — на 2,4 п. п. (27,1%), а к основателю «Новых людей» Алексею Нечаеву — на 3,3 п. п. (8,6%). Единственный политик, к которому ВЦИОМ зафиксировал рост доверия за прошедшую неделю,— премьер-министр РФ Михаил Мишустин (на 1,8 п. п., до 56%).

Актуальный рейтинг парламентских партий от ФОМ:

«Единая Россия» — 38% (+2 п. п.);

ЛДПР — 12%;

КПРФ — 9% (+1 п. п.);

«Новые люди» — 8% (+2 п. п.);

«Справедливая Россия» — 4% (+1 п. п.).

Среди событий недели, о которых ФОМ регулярно опрашивает респондентов, главными уже традиционно стали связанные с СВО (34%). Отдельная значительная группа ответов (14%) была посвящена обстрелам российских территорий, а именно Рязани, Севастополя, Удмуртии, Санкт-Петербурга и Нижнекамска.

Выборка ВЦИОМа составляет 1,6 тыс. респондентов. Опрос проходил с 8 по 14 июня, его предельная погрешность составляет 2,5%. Центр использует комбинированный метод опроса, то есть 50% человек опрашиваются по телефонным интервью, а еще 50% — по маршрутной выборке. ФОМ проводит интервью по месту жительства респондентов. Их выборка составляет 1,5 тыс. человек, статистическая погрешность не превышает 3,6%, опрос проходил с 12 по 14 июня. Фонд округляет доли ответов до целого числа.

Степан Мельчаков